2026 yılı akademik takvimi doğrultusunda Dikey Geçiş Sınavı için geri sayım sürerken, ÖSYM başvuru ekranını adayların erişimine açtı. Üniversite eğitimini 4 yıla tamamlamayı hedefleyen adaylar, başvuru kılavuzundaki şartları ve sınav tarihlerini dikkatle inceliyor. Sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soruluk dev maratonda ter dökecek olan öğrenciler, bir yandan da "DGS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır" ve "DGS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorularının yanıtlarını sorguluyor. İşte konuya dair tüm ayrıntılar...

2026 DGS BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026-DGS başvuruları 15 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla başladı. Adaylar, 2 Haziran 2026 tarihine kadar başvurularını tamamlayabilecek. Başvuru işlemleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle dijital ortamda gerçekleştiriliyor. Sisteme giriş yapan adaylar, "Başvuru Sürecindekiler" sekmesinden ilgili sınavı seçerek kişisel bilgilerini onayladıktan sonra başvuru sürecini başlatıyor.

2026 DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK, KAÇ SORU SORULACAK?

Lisans programlarına geçişin kapısını aralayan sınav, 19 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak. Temmuz ayının üçüncü haftasında gerçekleştirilecek olan sınavda adaylara, sayısal ve sözel bölümlerden oluşan toplam 100 soruluk bir yetenek testi uygulanacak. Temmuz ayındaki sınav maratonunun ardından adaylar için heyecanlı bekleyiş başlayacak. ÖSYM'nin planlamasına göre 2026 DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

2026 DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

2026 DGS başvuru ücreti 1400 TL olarak belirlendi. Adaylar, sınav ücretini ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan ödemeler alanından kredi kartı veya banka kartı ile online olarak yatırabiliyor. Ayrıca başvuru kılavuzunda yer alan anlaşmalı bankalar aracılığıyla da ödeme işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Ücret yatırma işleminin, başvurunun geçerli sayılması için belirtilen son tarihe kadar tamamlanması gerekiyor.