TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası sebebiyle kapılarını anlamlı bir oturum için araladı.

"Eğitimde ve Sosyal Hayatta Fırsat Eşitliği: Engelsiz Bir Gelecek" başlığıyla yapılan buluşmaya, Komisyon Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı.

Toplantıda konuşan Kasapoğlu, engellilik konusunun yalnızca teknik bir düzenleme değil, toplumsal farkındalık konusu olduğunu dile getirdi.

"Hayata tam ve bağımsız katılım hakkından bahsediyoruz"

Fiziksel engellerin ötesinde, hayata katılımın öneminden bahseden Kasapoğlu, "Fırsat eşitliğinden ve engelsiz bir gelecekten bahsediyorsak, şüphesiz ki ilk cümlemiz ve ana gündemimiz her daim 'Erişilebilirlik' olmalıdır.

Erişilebilirlik derken; sadece bir binanın girişine rampa yapmaktan, sadece kaldırımlara hissedilebilir yüzey döşemekten bahsetmiyoruz.

Biz, engelli bireylerin eğitim, istihdam, spor ve sosyal hayata tam ve bağımsız katılım hakkından bahsediyoruz.

Engelsiz gelecek dediğimiz husus ise; fırsat eşitliğinin en doğal hak olarak sunulduğu bir gelecektir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin dört bir yanında bölgesel istişare toplantıları düzenledik"

Meclis’teki komisyon çalışmalarının yalnızca kağıt üzerinde kalmaması için yoğun bir saha çalışmalarını yönettiklerini belirten Kasapoğlu, hazırlanan raporların gerçek hayatla uyması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin dört bir yanını dolaşarak bizzat vatandaşla buluştuklarını aktaran Kasapoğlu,

"Masa başında, hayatın gerçekliğinden kopuk, sahanın tozunu yutmadan yazılacak hiçbir raporun kalıcı bir çözüm üretemeyeceğini çok iyi biliyoruz.

Merkezden yerele doğru değil, yerelden merkeze doğru bir çalışma süreci işletiyoruz. Yerelin yönlendirmesiyle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.

Trabzon'dan Kahramanmaraş'a, İzmir'den Diyarbakır'a, İstanbul'dan Erzurum'a kadar Türkiye'nin dört bir yanında bölgesel istişare toplantıları düzenledik.

Sadece resmi kurumları değil; 250'yi aşkın sivil toplum kuruluşuyla doğrudan masaya oturduk, engelli bireylerimizi, ailelerimizi ve uzmanları dinledik." dedi.

"En mükemmele taşımakla mükellefiz"

Geçmişten bugüne kat edilen mesafeyi "sessiz devrim" olarak adlandıran Kasapoğlu, engelli bireylere bakış açısının kökten değiştiğini savunarak,

"Engelliliği bir lütuf veya yardım nesnesi olmaktan çıkarıp, anayasal bir hak zeminine oturttuk. Eğitimden istihdama, evde bakım hizmetlerinden sosyal desteklere kadar atılan devasa adımlarla engelli vatandaşlarımızı sosyal hayatın merkezine taşıdık.

Ancak biliyoruz ki, çağ değiştikçe ihtiyaçlar da değişmektedir ve bizler çıtayı daima en güzele, en mükemmele taşımakla mükellefiz." diye konuştu.

"Ailelerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum"

Toplanan bini aşkın belge ve tutanağın detaylıca işlendiğini paylaşan Kasapoğlu, Bakanlık ile tam bir uyum içinde çalıştıklarını belirterek,

"10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın, kapsayıcı Türkiye hedefimizi güçlendirmesini diliyor; engelli bireylerimize ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan kıymetli ailelerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.