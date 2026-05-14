Son Mühür- İzmir’de uygun fiyatlı ve güvenilir konaklama dendiğinde akla gelen ilk seçeneklerden biri olan öğretmenevleri, 2026 yılı itibarıyla güncellenen fiyatları ve çeşitli imkanlarıyla dikkat çekiyor.

Yalnızca kamu çalışanlarına değil, kontenjan uygunluğuna göre sivil vatandaşları da misafir eden bu tesisler; ücretsiz internetten çamaşırhaneye, merkezi konumdan restoran hizmetlerine kadar birçok hizmeti bir arada sunuyor.

İşte Selçuk'tan Bayındır'a kadar İzmir öğretmenevi 2026 fiyat listesi ve konaklama detayları;

İzmir öğretmenevi ücretleri ne kadar oldu? 2026

İzmir'de hem cebini düşünenler hem de güvenilir bir yer arayanlar için öğretmenevleri her zaman ilk yer oluyor.

Sizler için konaklama seçeneklerinden fiyatlandırmaya kadar merak ettiğiniz tüm detayları bir araya topladık.

Öğretmenevlerinde tek bir fiyatlandırma dışında ihtiyaca göre şekillenen bir liste bulunuyor. Eğer tek başınıza seyahat ediyorsanız ve odayı tek başınıza kullanmak isterseniz ödeyeceğiniz miktar biraz daha fazla olabiliyor.

Ancak iki kişilik bir odada paylaşımlı konaklamak isterseniz daha ekonomik fiyatlarla karşılaşabilirsiniz. Süit odalar ise rahatına düşkün olanlar için fiyat farkıyla hizmet veriyor.

İzmir Öğretmenevi fiyatları ilçelere göre ne kadar? 2026

Tire, Selçuk, Ödemiş, Bayındır, Karaburun, Kınık ve Kiraz gibi ilçelerde konaklayabileceğiniz öğretmenevleri hizmet veriyor.

Her kurum kendi potansiyeline ve sağladığı imkana göre bir fiyat belirliyor. Tire’deki bir oda fiyatıyla, denize kıyısı olan Karaburun’daki ya da tarihi yapısıyla öne çıkan Selçuk’taki fiyatlar arasında değişiklilik olabilir.

İzmir öğretmenevi fiyatları 2026 yılında şu şekildedir;

İlçe Fiyat tarifesi Selçuk 1.600-5.000 TL Ödemiş 800-1.500 TL Bayındır 750-1.500 TL Karaburun 1.800-6.300 TL Kınık 750-2.250 TL Kiraz 800-2.600 TL Tire 600-1.500 TL

İzmir’deki öğretmenevlerini fiyat yönüyle detaylı olarak inceleyelim…

İzmir Selçuk Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2026

Selçuk'taki öğretmenevine göz atalım. Eğer rotanız İzmir’in nostaljik havasıyla dikkat çeken Selçuk'a düşerse, konaklama için yeriniz Milli Eğitim Bakanlığı dahilinde olan Selçuk öğretmenevi olabilir.

İzmir Selçuk Öğretmenevi fiyatları 2026 yılında şu şekildedir:

Öğretmen ve bakanlık Kamu Sivil Tek kişilik oda 1.600 TL 2.200 TL 2.800 TL İki kişilik oda 2.500 TL 3.400 TL 4.300 TL Üç kişilik oda 3.000 TL 4.000 TL 5.000 TL

Belirlenen fiyat tarifesine kahvaltı dahildir.

İzmir Ödemiş Öğretmenevi fiyatları ne kadar?

İzmir’in iç kesimlerinde, daha sakin olan Ödemiş ilçesinde konaklamayı dilerseniz, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Ödemiş Öğretmenevi fiyatları 2026 yılında şu şekildedir:

İzmir Ödemiş Öğretmenevi fiyatları 2026 yılında şu şekildedir:

Kamu Sivil Tek kişilik oda 1.200 TL 1.500 TL Çift kişilik paylaşımlı oda (yatak fiyatı) 900 TL 1.000 TL Üç ve üzeri paylaşımlı oda (yatak fiyatı) 800 TL 900 TL

Belirlenen fiyat tarifesine kahvaltı dahildir.

İzmir Bayındır Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2026

Bu sefer yönü "çiçeğin başkenti" olarak anılan, çiçek kokulu Bayındır’a çevirelim. İzmir’in Bayındır ilçesinde konaklamayı planlıyorsanız İzmir Bayındır Öğretmenevi fiyatları 2026 yılında şu şekildedir;

Sivil Kamu Standart 3 kişilik 2.010 TL 1.950 TL Suit 1.600 TL 1.500 TL Paylaşımlı oda 1.340 TL 1.300 TL

İzmir Karaburun Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2026

Karaburun diğer ilçelerle kıyaslandığında biraz daha cep yakabiliyor, özellikle de deniz kıyısında olduğu için öğretmenevi fiyatları diğer yerlere göre listenin üst sıralarında yer alıyor.

İzmir Karaburun Öğretmenevi fiyatları 2026 yılı için aşağıdaki gibidir:

Öğretmen Kamu Sivil 2 kişilik oda (tek kalım) 1.800 TL 2.100 TL 2.900 TL 2 kişilik oda (iki kişi) 2.600 TL 3.200 TL 4.200 TL 3 kişilik oda (çift kalım) 2.600 TL 3.200 TL 4.200 TL 3 kişilik oda (üç kişi kalım) 3.900 TL 4.800 TL 6.300 TL

İzmir Kınık Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2026

Denize kıyısı olan bölgeler gibi yüksek fiyatları olmayan Kınık'ta fiyatlar daha uygundur. İzmir’in kuzeyinde olan İzmir Kınık Öğretmenevi fiyatları 2026 yılında aşağıdaki gibidir;

Öğretmen Kamu Sivil Tek kişilik double yataklı oda 750 TL 900 TL 1.200 TL Üç kişilik single yataklı oda 750 TL 900 TL 1.200 TL Üç kişilik double + single yataklı oda 750 TL 900 TL 1.200 TL Üç kişilik double + single engelli odası 750 TL 900 TL 1.200 TL Suit aile odası 750 TL 900 TL 1.200 TL King suit 1+1 aile odası 1.750 TL 2.000 TL 2.250 TL

Üç kişilik single yataklı oda

Üç kişilik double + single yataklı oda

Üç kişilik double + single engelli odası

Suit aile odası Bu odalarda sivil misafirler üç kişi ve üzeri konaklamalarda kişi başı gecelik 900 TL öder.

İzmir Kiraz Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2026

Doğayla iç içe sabahları sakin akşamları ise serin olan Kiraz'da fiyatlar diğer ilçelere göre daha uygun.

İzmir Kiraz Öğretmenevi fiyatları 2026 yılında aşağıdaki gibidir;

Kamu Sivil Tek kişilik 1.000 TL 1.200 TL Paylaşımlı 800 TL 800 TL Süit tek kişi 1.300 TL 1.500 TL Süit iki kişi 2.400 TL 2.600TL

İzmir Tire Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2026

Tire'ye yolunuz düşerse, Tire Öğretmenevi bütçeyi sarsmayan ve çarşının merkezinde sayılacak en mantıklı yerlerden biri.

İzmir Kiraz Öğretmenevi fiyatları 2026 yılında şu şekilde;

Öğretmen Kamu Sivil Tek kişilik oda 700 TL 1.000 TL 1.400 TL Paylaşımlı odalar 600 TL 800 TL 1.000 TL Çoklu odalar 800 TL 1.200 TL 1.500 TL

İzmir'de öğretmenevi konaklama ücreti ne kadar? 2026

İzmir genelindeki öğretmenevi fiyatları konaklayacağınız yerin konumu veya odasına göre değişiyor. Fiyatlar ise ortalama olarak 600 TL ile 6.300 TL arasında değişkenlik gösterebiliyor.

Öğretmenevi kimlere indirimlidir?

2026 başından itibaren geçerli olan yeni planlamayla, MEB çalışanları ve emeklileri için öğretmenevleri tam yarı fiyatına indi.

Bu %50'lik büyük indirimden yalnızca öğretmenler değil eşleri, çocukları ve anne-babaları da yararlanabiliyor. Öğrenciler ve engelli vatandaşlar için de indirimli tarifeler mevcut.