Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 15 Mayıs tahminlerine göre Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun büyük bölümü, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Ankara ve Eskişehir çevrelerinin ise yağışlardan etkilenmemesi bekleniyor. Öte yandan sabah saatlerinde Kıyı Ege ve Çanakkale çevrelerinde, gece saatlerinde ise Marmara Bölgesi, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun doğusu ve Karadeniz’de yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde 3 ila 5 derece yükselmesi, iç ve doğu kesimlerde ise 4 ila 6 derece düşmesi bekleniyor.

İzmir'de bugün hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de bugün gökyüzü parçalı ve çok bulutlu bir görünüm sergilerken, hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 24°C seviyelerine ulaşması bekleniyor. Özellikle öğle saatlerine doğru etkisini artıracak olan sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle hazırlıklı olunması tavsiye ediliyor. Akşam saatlerinde ise yağışın etkisini arttırabileceği ve sıcaklığın 11°C dolaylarına kadar düşeceği öngörülüyor.

15 Mayıs 2026 Hava durumu

MARMARA

ÇANAKKALE – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu

EGE

A.KARAHİSAR – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

ADANA – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

ANKARA – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu

KONYA – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

BOLU – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı