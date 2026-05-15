TRT 1 ekranlarında bu sezon yayın hayatına başlayan ve dramatik kurgusuyla Cuma akşamları ilgiyle takip edilen "Taşacak Bu Deniz", yaz arası vermeye hazırlanıyor. Sezon boyunca artan temposu ve karakter çatışmalarıyla adından söz ettiren yapım, Haziran ayında izleyicisine kısa süreliğine veda edecek. Yapım ekibinden ve sektör kaynaklarından gelen bilgiler doğrultusunda, dizinin sezon finali takvimi kesinlik kazandı.

TAŞACAK BU DENİZ NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPACAK?

TRT 1'in yayın planlamasına göre, "Taşacak Bu Deniz" dizisi Haziran ayının ilk haftasında sezonu noktalayacak. Elde edilen bilgilere göre sevilen yapım, 5 Haziran Cuma akşamı ekranlara gelecek bölümüyle sezon finali yapacak. Hikayenin dramatik bir eşiğe ulaştığı bu bölümde, izleyicileri şaşırtacak önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

TAŞACAK BU DENİZ KAÇINCI BÖLÜMDE SEZON FİNALİ YAPACAK?

Dizinin sezon finali yapacağı bölüm numarası da belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş tarafından aktarılan bilgilere göre, "Taşacak Bu Deniz" 31. bölümüyle ilk sezonunu tamamlayacak. 5 Haziran'da yayınlanacak olan 31. bölüm, karakterlerin kaderini belirleyecek önemli dönüm noktalarına sahne olacak ve yaz boyunca sürecek bir merak dalgası başlatacak.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

31. bölümle birlikte çekimlerine ara verecek olan dizinin yapım ekibi, yaz tatilinin ardından yeni sezon hazırlıkları için Ağustos sonunda tekrar bir araya gelecek. Herhangi bir yayın değişikliği yaşanmaması durumunda, "Taşacak Bu Deniz" dizisinin 2. sezonuyla Eylül ayında yeniden TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanıyor.