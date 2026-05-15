Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda yürütülen Ulusal Staj Programı (USP) değerlendirme aşaması tamamlanmak üzere. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın rekor düzeyde başvuru yapıldığını duyurduğu dev programda, dijital puanlama işlemleri hız kesmeden sürüyor. Adaylar bir yandan staj yapacakları kurumları beklerken, bir yandan da Kariyer Kapısı staj başvurusu sonucu sorgulama adımları ve işveren teklif süreci hakkında güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, USP 2026 staj sonuçları nasıl öğrenilir? İşveren teklifleri sisteme ne zaman düşecek? İşte çok merak edilen o soruların yanıtları...

2026 ULUSAL STAJ PROGRAMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mart ayının son gününde kapanan başvuru ekranının ardından tüm gözler Mayıs ayına çevrildi. Öğrencilerin beyan ettiği belgelerin kontrolü ve dijital sistem üzerinden yapılan puanlama işlemlerinin ardından, yeterlilik puanlarının Mayıs ayı ortalarından itibaren adayların erişimine açılması öngörülüyor. Puanların duyurulmasıyla birlikte oluşturulan stajyer havuzu işverenlere açılacak ve kurumlar öğrencilere resmi staj teklifleri göndermeye başlayacak.

ULUSAL STAJ PROGRAMI SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

Adaylar, başvuru sonuçlarını ve kurumların gönderdiği staj tekliflerini tamamen dijital ortamda takip edecek. Öğrencilerin adresine herhangi bir fiziki evrak gönderimi yapılmayacak. Sonuçları öğrenmek isteyen adaylar, e-Devlet şifreleri ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin "cbiko.gov.tr" veya "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresine giriş yapacak. Sisteme giren kullanıcılar, "Başvurularım" menüsü altında yer alan "Ulusal Staj Programı 2026" bağlantısı üzerinden staj durumlarını ve işveren tekliflerini anlık olarak görüntüleyebilecek.

2026 ULUSAL STAJ PROGRAMINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Kamu ve özel sektör staj kapılarını aralayan programa gösterilen yoğun ilgiyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen programa bugüne kadar 350 bine yakın başvuru aldıklarını belirtti. Gençlerin staj imkanlarına erişimini güçlendirmek için yeni bir adımı daha hayata geçirdiklerini aktaran Işıkhan, stajyer arayan işverenler ile gençleri İŞKUR sistemi üzerinden buluşturduklarını vurguladı. Bu kapsamda öğrenciler kendilerine gelen teklifleri, işverenler ise süreçleri "ulusalstajprogrami.iskur.gov.tr" adresi üzerinden kolaylıkla yönetebilecek.