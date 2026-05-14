Karşıyaka Belediyesi CHP grubunda krizlere sebep olan çatlak, Genel Merkez'in müdahalesini de beraberinde getirdi. Mecliste yapılan encümen üye seçiminde AK Parti’nin adayına CHP grubu tarafından 8 oy gelmişti. 8 meclis üyesi bu duruma ek olarak, komisyonlardan istifa ettiklerini de duyurmuştu.

Mayıs ayı olağan meclis oturumunda ise bazı meclis üyeleri toplantıya katılmamış, çoğunluk sağlanamamış ve meclis gerçekleşmemişti.

Genel Merkez devreye girdi!

Gelen bilgiler çerçevesinde yaşanan krizler ve sayıların uyuşmaması dolayısıyla CHP Genel Merkezi devreye girdi. CHP Genel Merkezi tarafından Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun görevlendirildi. Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un 8 meclis üyesi ile teker teker görüşeceği öğrenilirken, ifadelerine başvurulacağı kaydedildi.