Yeditepe Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösterecek olan “Yaşam Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi”ne ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Eğitim ve kişisel gelişim odaklı çalışmalar!

Yönetmelik çerçevesinde merkez; mesleki gelişim, kişisel eğitim, yabancı dil, bilişim, sağlık, hukuk, mühendislik ve finans gibi birçok alanda eğitim programları hazırlamakla yükümlü olacak.

Kısa ve orta vadeli kurslar, sertifika programları ve uzmanlık eğitimleri gerçekleştirilerek katılımcılara çeşitli alanlarda yetkinlik kazandırılması hedeflenmekte.

Dijital eğitim modelleri ön planda!

Yeni yönetmelik çerçevesinde çevrimiçi eğitim sistemleri dikkat çeken başlıklar arasında bulunuyor. Merkez bünyesinde hibrit, senkron ve asenkron eğitim modellerinin gelişimi sağlanacak.

Kamu ve özel sektörle iş birliği!

Merkez, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle ortak projeler gerçekleştirebilecek.

Yönetmelik çerçevesinde insan kaynakları yönetimi, kalite yönetimi, performans analizi ve kurumsallaşma gibi alanlarda danışmanlık hizmetleri de sunulmuş olacak.

Kongre, seminer ve çalıştaylar!

Merkezin faaliyet alanları arasında kongre, panel, seminer, çalıştay, fuar ve tanıtım organizasyonları da bulunyor.

Yönetim yapısı belli oldu!

Yönetmelik çerçevesinde merkezin yönetim organları müdür ve yönetim kurulundan oluşacak.

Müdür, üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilmiş olacak.

Eski yönetmelik yürürlükten kaldırılmış oldu!

Yeni düzenleme çerçevesinde 2018 yılında yayımlanan “Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmış oldu.