Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) maratonu sona erdi. Lisansüstü eğitim almak veya akademik kadrolara atanmak isteyen adaylar, 100 sorudan oluşan testte başarılı olmak için ter döktü. Sınavın bitişiyle birlikte ÖSYM, soru kitapçığının erişime açıldığı müjdesini paylaştı. ALES/1 sonuç tarihi ve soru sorgulama ekranına dair tüm detaylar netleşti. İşte ayrıntılar...

ALES/1 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI, NEREDEN SORGULANIR?

ÖSYM, sınavın tamamlanmasının ardından beklenen duyuruyu hızlıca yaptı. ALES/1 temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı, 10 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.20 itibarıyla adayların erişimine açıldı. Sınava giren adaylar, kendi kullandıkları soru kitapçığı dizilimindeki soruların tamamına ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabiliyor. T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yapan kullanıcılar, soruları inceleyerek puan hesaplamalarını yapabiliyor. Soru kitapçıkları, 20 Mayıs 2026 tarihine kadar 10 gün boyunca sistemde kalacak.

2026 ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, ÖSYM TARİH VERDİ Mİ?

Soru ve cevap anahtarının yayımlanmasıyla birlikte gözler sonuç takvimine çevrildi. ÖSYM tarafından paylaşılan 2026 sınav takviminde ALES/1 sonuç tarihi net olarak yer aldı. Takvime göre, 10 Mayıs’ta yapılan sınavın sonuçları 5 Haziran 2026 tarihinde ilan edilecek. Adaylar, sonuçlar açıklandığı andan itibaren puanlarını ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ile öğrenebilecek.

ALES SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ, PUANLAR NERELERDE KULLANILIR?

Sınavdan elde edilen puanların geçerlilik süresi de adayların en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. 5 Haziran'da açıklanacak olan ALES/1 sonuçları, yayımlandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak. Adaylar bu puanları; yüksek lisans ve doktora başvurularında, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, okutman ve uzman gibi akademik kadrolara girişlerde kullanabilecek. Geçerlilik süresi içinde birden fazla ALES'e giren adaylar, bu kadrolara başvururken en yüksek puanlarını tercih edebilecekler.