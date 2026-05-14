Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından, 2026 yılı Kurban Bayramı tatili süresi kamu çalışanları için 9 gün olarak belirlendi. Bayramın eğitim-öğretim dönemine denk gelmesiyle birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda da tatil süreci idari izin kapsamına dahil edildi. İşte öğretmen, öğrenci ve velilerin takip edeceği 9 günlük tatil takviminin detayları.

KURBAN BAYRAMI'NDA OKULLAR KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı idari izin kararı, 657 sayılı kanun kapsamında yer alan tüm devlet memurlarını kapsıyor. Bu doğrultuda, kamu personeli statüsünde olan öğretmenler ve okul idarecileri de 9 günlük tatil sürecinden faydalanacak. Okullarda ders zili 22 Mayıs Cuma günü son kez çalacak ve öğrenciler için 1 Haziran Pazartesi gününe kadar sürecek kesintisiz bir tatil dönemi başlayacak.

OKULLARIN KAPALI OLACAĞI GÜNLER VE TATİL TAKVİMİ

Eğitim kurumlarında uygulanacak olan 9 günlük tatil programı şu şekilde işleyecek:

23 Mayıs Cumartesi - 24 Mayıs Pazar: Hafta sonu tatili

25 Mayıs Pazartesi: Tam gün idari izin

26 Mayıs Salı: Yarım gün idari izin (Arife günü)

27 Mayıs Çarşamba: Kurban Bayramı 1. Gün

28 Mayıs Perşembe: Kurban Bayramı 2. Gün

29 Mayıs Cuma: Kurban Bayramı 3. Gün

30 Mayıs Cumartesi: Kurban Bayramı 4. Gün

31 Mayıs Pazar: Hafta sonu tatili

Okullar, bayram sonrasındaki ilk mesai günü olan 1 Haziran Pazartesi günü yeniden kapılarını açacak.

BAYRAMDA NERELER, HANGİ KURUMLAR KAPALI OLACAK?

İdari izin ve resmi tatil kararları doğrultusunda bayram süresince kamu hizmeti veren birçok kurum kapalı kalacak. Tatilin süresine göre kapalı olacak yerler şu şekilde ayrılıyor:

9 Günlük Tatil Boyunca Kapalı Olacak Kurumlar:

Okullar ve üniversiteler

Noterler ve belediyeler

Nüfus müdürlükleri ve valilikler

Tüm kamu kurum ve kuruluşları

4.5 Günlük Resmi Tatil Süresince Kapalı Olacak Yerler:

Bankalar ve Borsa İstanbul

Eczaneler ve sağlık ocakları (ASM)

Hastanelerin poliklinik servisleri (Acil servisler hizmet vermeye devam edecek)

İdari izin sadece kamu çalışanlarını kapsadığı için, özel sektördeki işletmeler ve hizmet noktaları kendi çalışma planlarına göre faaliyetlerini sürdürecek.