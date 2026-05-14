CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Mayıs Cuma günü İzmir'de yoğun bir program içinde olacak. Birçok programa katılacak olan Özel, CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından duyurulan program çerçevesinde, Bayraklı, Bornova, Buca ve Karabağlar’da temaslarda bulunacak. Gözler yarına ve Özgür Özel'in katılacağı programlara çevrilmişken, CHP lideri İzmir'e ayak bastı. Gaziemir'de bulunan Adnan Menderes Havalimanı'na gelen Özgür Özel'i, CHP İzmir heyeti karşıladı.

Başkan Duman ve Güç havalimanındaydı!

İzmir ziyareti kapsamında Adnan Menderes Havalimanı'na gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i karşılayan isimler arasında; CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve Buca Belediye Başkanı Görkem Duman yer aldı.

Başkan Duman'dan paylaşım!

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Buca’mızın çehresini değiştirecek 16 yeni eserimizin toplu açılış töreni de dahil olmak üzere bir dizi program gerçekleştirmek için şehrimize gelen Genel Başkanımızın Sayın Özgür Özel’i, Adnan Menderes Havalimanında karşıladık. Kentimize hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım." ifadelerini kullandı.