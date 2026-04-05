Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde tam 73 il için sağanak yağış uyarısı yayımladı. Nisan ayının ilk haftasıyla beraber yağışların şiddetini artırması beklenirken, özellikle İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde hayatın olumsuz etkilenebileceği vurgulandı. Peş peşe gelen bu fırtına ve yağmur uyarılarının ardından, yeni haftanın ilk gününde okula gidecek olan milyonlarca öğrenci valiliklerden gelecek tatil haberlerine kilitlendi.

METEOROLOJİDEN 73 İLE ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların hakim olacağı öngörülüyor. Kıyı Ege ve Marmara'nın güneyinde sabah saatlerinde başlayan yağışlar gün boyu etkisini sürdürüyor. Özellikle İzmir, Manisa, Muğla ve Aydın çevreleri ile Ankara başta olmak üzere İç Anadolu'nun tamamı ve Karadeniz hattında güçlü bir yağışlı sistem etkili oluyor. Öğle saatlerinden itibaren Eskişehir'de de yağışların şiddetini artırması bekleniyor.

Uzmanlar, özellikle Doğu Akdeniz ve Kıyı Ege'de saatteki hızı 60 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar uyarısı yaparken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise yer yer yoğun toz taşınımı yaşanacağını belirtildi.

6 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ, PAZARTESİ YAĞMUR TATİLİ VAR MI?

Olumsuz hava koşulları ve peş peşe gelen sarı-turuncu kodlu uyarılar sonrasında gözler 6 Nisan Pazartesi günü için valiliklerden gelecek kararlara çevrildi. Ancak şu ana kadar hiçbir ilin valiliğinden okulların tatil edildiğine dair resmi bir son dakika açıklaması gelmedi.

Resmi bir karar bulunmadığı için; İzmir, Manisa, Muğla, Aydın, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Antalya, Isparta, Burdur, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Konya, Kayseri, Sivas, Bolu, Düzce, Karabük, Bartın, Kastamonu, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 6 Nisan 2026 Pazartesi günü okullarda eğitime planlandığı gibi devam edilecek.