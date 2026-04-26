Hukuk dünyasına adım atmaya hazırlanan binlerce adayın katılımıyla bugün ilk kez düzenlenen HMGS, Türkiye genelinde büyük bir katılımla gerçekleşti. Saat 10.15'te başlayan ve adayların bilgi birikimlerini zorlu bir testle sınayan bu organizasyon, hukuk mesleklerinin kalitesini artırma yolunda atılan en büyük adımlardan biri olarak görülüyor. Sınav salonlarından çıkan adaylar için şimdi heyecanlı bir bekleyiş süreci başlarken, internette en çok aranan sonuç tarihi ve sınava katılım istatistikleri haberimizin devamında yer alıyor.

HMGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, TARİH BELLİ Mİ?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na giren adayların en çok merak ettiği sonuç tarihi netlik kazandı. Binlerce adayın kariyer rotasını belirleyecek olan HMGS sınav sonuçları, 21 Mayıs 2026 tarihinde resmi olarak açıklanacak. Adaylar bu tarihte ilgili kurumun sonuç açıklama platformu üzerinden kendi puanlarını ve durumlarını öğrenecek.

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI'NA KİMLER KATILDI, KAÇ KİŞİ GİRDİ?

Bu kritik sınava, Türkiye'deki hukuk fakültelerinden mezun olan adayların yanı sıra, yabancı bir hukuk fakültesini bitirip Türkiye'deki müfredata göre eksik derslerini tamamlayarak denklik belgesi alan adaylar katılım sağladı. Ülke genelinde 17 farklı ilde ve 18 ayrı sınav merkezinde organize edilen HMGS için toplam 36 bina ve 462 salon kullanıldı. Resmi verilere göre, meslek hayatına adım atmak isteyen tam 12 bin 993 aday bu sınava başvuru yaptı.

HMGS SINAV SÜRESİ NE KADARDI, KAÇ SORU SORULDU?

Geniş güvenlik önlemleri altında saat 10.15'te başlayan sınava, kurallar gereği saat 10.00'dan sonra gelen hiçbir aday alınmadı. Çoktan seçmeli test formatında hazırlanan sınavda, adaylara toplam 120 soru yöneltildi ve bu soruları yanıtlamaları için 155 dakikalık bir süre tanındı. Sınav kurulu, özel gereksinimi olan ve ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar için ise normal süreye ilave olarak 30 dakikalık ekstra bir zaman hakkı tanıdı.