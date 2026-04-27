Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 KPSS takvimini yayımlayarak adayların beklediği tarihleri netleştirdi. Uzman ve memur kadroları için yarışacak lisans mezunlarından, kamuda görev almak isteyen lise mezunlarına kadar geniş bir kitleyi kapsayan sınavlar, yılın ikinci yarısına damga vuracak. Adayların başvuru ekranı açılmadan önce oturum detaylarını ve tarihleri araştırmaya başlamasıyla birlikte süreç hız kazandı. Kamuda çalışma hayali kuran çok sayıda vatandaş "KPSS başvurusu nasıl yapılır?" ve "KPSS ne zaman?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte ayrıntılar...

2026 KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN, BAŞVURULAR HANGİ TARİHTE?

Lisans mezunlarının katılacağı KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür oturumu 6 Eylül Pazar günü yapılacak. Bu oturum için başvurular 1 - 13 Temmuz tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınacak. Öğretmenlik ve uzmanlık kadroları için kritik olan Alan Bilgisi oturumları ise 12 - 13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Lisans adayları, sınav sonuçlarını 7 Ekim 2026 tarihinden itibaren öğrenebilecek.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2026

İki yıllık üniversite mezunlarının heyecanla beklediği KPSS ön lisans sınavı 4 Ekim Pazar günü düzenlenecek. Adaylar, sınava girebilmek için başvurularını 29 Temmuz ile 10 Ağustos tarihleri arasında tamamlayacak. Kamuda memuriyet kapısını aralayacak olan bu oturumun sonuçları ise 30 Ekim'de tarihinde ilan edilecek.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Lise mezunu adaylar için düzenlenen KPSS Ortaöğretim oturumu 25 Ekim Pazar günü düzenlenecek. Bu sınav için başvuru süreci 27 Ağustos’ta başlayacak ve 8 Eylül tarihine kadar devam edecek. Adayların eğitim düzeylerine göre katılım sağlayacağı sınavın sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde ilan edilecek.

KPSS DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, SINAV NE ZAMAN?

Diyanet bünyesinde görev almak isteyen adayların girdiği Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 1 Kasım 2026 tarihinde yapılacak. İmam-hatip, müezzin ve Kur’an kursu öğreticisi adaylarının katılacağı bu oturumun başvuruları 22 – 30 Eylül 2026 tarihleri arasında kabul edilecek. Süreç, 25 Kasım tarihinde sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tamamlanacak.