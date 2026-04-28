Türkiye'de engelli vatandaşların devlet kadrolarına atanması için uygulanan kura sisteminde beklenen gün geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınava girme zorunluluğu olmayan eğitim düzeylerindeki adaylar için kura sürecini başlattığını duyurdu. Özellikle ilkokul, ortaokul ve ilköğretim mezunları için hayati önem taşıyan bu adım, binlerce ailenin gündemine oturdu. Hangi engel oranının kabul edildiği, kayıtların nereden yapılacağı ve başvuru takvimi en çok aranan başlıklar arasına girdi.

2026 EKPSS KURA BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM'nin yayınladığı 2026 takvimine göre EKPSS kura başvuru işlemleri 28 Nisan'da başladı. Memur olma hayali kuran adaylar, işlemlerini 13 Mayıs tarihine kadar bitirmek zorunda. Verilen bu süreyi kaçıranlar, kura çekimiyle yapılan kamu personeli atamalarına kesinlikle katılamayacak.

ÖSYM EKPSS KURA BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Adaylar tüm işlemleri ÖSYM'nin dijital altyapısı üzerinden tek tıkla tamamlayacak. Başvurular, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılıyor. T.C. kimlik numarası ve kişisel şifresi ile sisteme giren adaylar, "Başvurular" sekmesine tıklayıp "2026-EKPSS Kura" bölümünden kayıtlarını saniyeler içinde oluşturabiliyor. Dileyen adaylar akıllı telefonlarındaki ÖSYM AİS mobil uygulamasını da kullanabiliyor.

EKPSS KURASINA KİMLER BAŞVURABİLİR, ŞARTLAR NELER?

Kuraya katılmanın en temel kuralı engel oranından geçiyor. Adayların yetkili hastanelerden aldığı sağlık kurulu raporunda engel oranının en az yüzde 40 olması şart. Bu oranın altında kalan başvurular sistemden anında ret yiyor. Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) sahibi olanlarda ise belgedeki özel gereksinim düzeyi esas alınıyor.

HANGİ MEZUNLAR EKPSS KURASINA KATILIYOR?

Eğitim seviyesi, kura sürecinde en dikkat çeken detay. Sisteme sadece ilkokul, ortaokul, ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunları başvurabiliyor. Başvuru süresinin son günü itibarıyla bu okullardan mezun duruma gelecek adaylar da kuraya katılıyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın kuralına göre; özel eğitim meslek okulu, özel eğitim mesleki eğitim merkezi ve özel eğitim iş okulu mezunları bu kura yerine ortaöğretim düzeyinden EKPSS sınavına girmek zorunda.