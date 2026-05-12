Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı için hazırladığı kapsamlı sınav takvimini kamuoyuyla paylaştı. Takvimin açıklanmasıyla birlikte, memuriyet yolundaki en önemli duraklardan biri olan ortaöğretim düzeyi KPSS için de geri sayım başladı. Özellikle ilk kez sınava girecek gençlerin heyecanla beklediği bu maratonda, başvuru süreci Ağustos ayının sonunda start alacak. Adaylar, KPSS ortaöğretim sınav ücreti ve başvuru ekranı gibi detayları da şimdiden araştırmaya koyulurken, sınavın Ekim ayında yapılacağı bilgisi tüm çalışma planlarını yeniden şekillendirdi.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre 2026 KPSS ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak. Başvurular 8 Eylül'de sona erecek.

Başvurular, her yıl olduğu gibi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda alınacak. Adayların bu tarihler arasında sınav ücretini yatırarak işlemlerini onaylamaları büyük önem taşıyor.

2026 KPSS LİSE (ORTAÖĞRETİM) SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvuru sürecini başarıyla tamamlayan adaylar, ter dökecekleri büyük sınav günü için Ekim ayını bekleyecek. ÖSYM takviminde yer alan bilgiye göre, 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde düzenlenecek. Genel yetenek ve genel kültür testlerinden oluşacak bu sınavda adaylar, devlet kadrolarına girebilmek için en yüksek puanı almak adına mücadele verecek.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekim ayındaki zorlu sınavın ardından adayların meraklı bekleyişi yaklaşık bir ay sürecek. ÖSYM, 2026 KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarını 19 Kasım 2026 tarihinde ilan edecek. Adaylar, sonuç belgelerine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Alınan puanlar, tercih dönemlerinde kamu kurumlarının kadro açmasıyla birlikte iki yıl boyunca geçerli olacak.