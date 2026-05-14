Son Mühür- Karşıyaka Belediyesi'nde bir süredir devam eden huzursuzluk, son yapılan müdürler toplantısında ipleri kopma noktasına getirdi. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’ın, sorunlarını anlatmak isteyen birim müdürlerine çok sert bir "istifa" resti çektiği konuşuluyor. Bu gerginliğin hemen ardından, ilçede uzun yıllardır görev yapan Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı görevinden ayrıldı.

Toplantı odasında ipler gerildi

Olayın başlangıcı belediyedeki memurların sosyal denge tazminatı eylemleri ve Sayıştay raporu sonrası yerleri değiştirilen KENT A.Ş. personeliyle ilgili yaşanan sıkıntılar oldu. Toplam 13 birim müdürü, bu süreçte sahada ve yönetimde yaşadıkları tıkanıklıkları doğrudan Başkan Yıldız Ünsal’a iletmek için randevu aldı. Ancak iddiaya göre görüşme hiç de beklendiği gibi geçmedi. Müdürlerin sahadaki zorlukları anlatması üzerine Ünsal’ın çok sinirlendiği ve "Siz bana karşı ayaklanıyor musunuz? Benimle çalışmak istemeyen varsa istifasını versin" diyerek odayı terk ettiği ileri sürüldü.

Karşıyaka’nın sevilen ismi istifa etti

Başkanın bu çıkışı üzerine ilk tepki, Karşıyaka halkının yakından tanıdığı ve belediyede kıdemli bir isim olan Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı’dan geldi. İnanlı, toplantıdaki bu tavrın ardından istifa dilekçesini verdi. Belediye koridorlarında yayılan bilgilere göre, bu istifanın bir son olmadığı ve diğer müdürlerin de benzer bir karar alabileceği konuşuldu.

Şimdi tüm gözler Çağlayan İnanlı’nın istifasıyla başlayan bu sürecin nereye varacağına ve Başkan Ünsal’ın yönetim kadrosundaki bu krize karşı ne yapacağına çevrilmiş durumda.