Son Mühür / Yağmur Daştan - Karşıyaka Belediyesi’nde görevli kamu emekçiler, bu yıl 1 Mayıs’a toplu sözleşme sürecinde yaşanan mağduriyetle birlikte gidiyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız İşçimenler Ünsal’ın toplu iş sözleşmesini askıya alarak masaya oturmaması üzerine emekçilerin başlattığı protestolar devam ederken; 1 Mayıs öncesi belediye önünde bir kez daha bir araya gelen kamu emekçileri “Hak, hukuk dediniz, hakkımızı yediniz” diye haykırdı. Emekçiler, bir an evvel haklarının teslim edilmesi konusunda çağrı yaparken, 1 Mayıs’ta da dayanışma mesajı verdi

“Şatafatlı anket ve şov panoları…”

Eylemlerin son sürat devam ettiğinin altını çizerek açıklamalarına başlayan Birlik Yerel Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, “Gerek il başkanları, belediye başkanları gerekse CHP Genel Merkezi’nde görüşmelerimiz devam ediyor. Şunu görüyoruz ki organize bir şekilde kamu emekçilerine, memurlara bir saldırı var. Bu saldırının arkasına baktığımızda daha önce iş adamı pozisyonunda olan belediye başkanlarının bugün açıklanan anketlere baktığımızda şatafatlı anket ve şov panolarına para aktardıklarını görüyoruz. Bunlar, memurdan, işçiden utanmıyorlar ama belediyenin bütçesini kendi yandaş kaynaklarına, anket firmalarına şov yapmak için para akıtıyorlar” dedi.

“Masaya geri dönün”

Bugün saat 17.00’de CHP İzmir İl Başkanlığı’nda yapılacak görüşmeyi hatırlatarak devam eden Bozat, “Lakin bizim muhatabımız partiler değil sizlersiniz. Kamu emekçileriyle üç yılda sizler çalışacaksınız. Memurunuz da işçiniz de küsmeye devam etmeyin, masaya geri dönün. Memurun ve işçinin hakkını ödeyin. Yandaşlar sizi kurtarmayacak, memurlar, işçiler Karşıyaka’nın yükünü kaldıracak. Sizin arkanızı yine memurlar ve işçiler temizleyecek” diye konuştu.

“Haklarımızı onlardan geri alacağız”

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) İzmir 2 Nolu Şubesi'nin yönetim kurulu üyesi Fırat Belen, “Bu sene yapılan saldırı, belediye tarihinde emekçilere dönük en kapsamlı saldırı. Bütün haklarımızı ortadan kaldırdılar. Elbette biz bu haklarımızı onlardan geri alacağız. Birkaç şey çok önemli; buranın koridorlarında ve sokaklarında ‘Cesaret’ diye haykırıyoruz. Şüphesiz ki dayanışma da çok önemli. İzmir’de yaşayanlara, sendikalara, sivil toplum kuruluşlarına, sanatçılara sesleniyoruz: Emeğin, emekçinin yanında kim varsa Karşıyaka’daki emekçilerin dayanışmasını büyütün. Dayanışmanın önemini maden emekçilerinin zaferinde gördük. Onlar kazandı, onların kazandığı gün gecenin bir yarısı Türkiye’nin dört bir yanından yaşananları takip edenler bize ‘Madenciler kazandı, sıra sizde’ mesajı attı. Burası sadece İzmir’de bir gündem olmanın ötesinde Türkiye’nin başka şehirlerindeki insanlar tarafından da takip ediliyor” dedi.

“Onlar çıkacak, biz takip edeceğiz”

“Bu direnişi büyüteceğiz” sözleriyle devam eden Belen, “Pazartesi gününden itibaren bir nöbet sistemi oluşturarak belediyenin önünden akşamları da ayrılmayacağız. Görelim bakalım, el mi yaman bey mi yaman! Onlar bu kapıdan çıkacak, biz peşlerinden takip etmeye devam edeceğiz. Her yerde emekçinin sorunlarını takip etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.