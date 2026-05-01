SON MÜHÜRCumhur Erkek-Çiğli’de özel bir hastanede gerçekleşen estetik operasyonun ölümle sonuçlanması, sağlık dünyasında ve kamuoyunda infial yarattı. Genç yaşta hayata veda eden Hatice Öncü’nün (23) ölümüyle ilgili başlatılan adli ve idari soruşturmada, operasyon süreci ve sonrasında yaşanan ihmal iddiaları mercek altına alınıyor.

Cevap Bekleyen Sorular

Soruşturma kapsamında savcılık, ameliyathanedeki anestezi kayıtlarını ve hastane güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Baba İbrahim Öncü’nün "Kızım narkozdan uyanamadı" iddiası doğrultusunda, ameliyat sırasında verilen dozaj ve anestezi uzmanının müdahaleleri inceleniyor.. 22 Nisan Çarşamba günü fenalaşan Öncü’nün, tam teşekküllü Şehir Hastanesi’ne ancak bir gün sonra nakledilmesi, "Müdahalede geç mi kalındı?" sorusunu gündeme getirdi. Aileye verilen "Beyinde ve ciğerde ödem oluştu" bilgisi, operasyon sırasında bir komplikasyonun gizlenip gizlenmediği şüphesini doğurdu.

Vezne İddiası Soruşturma Dosyasında

Acılı ailenin savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde çarpıcı bir ayrıntı daha yer aldı. Hatice Öncü’nün fenalaştığı haberiyle sarsılan ve hastanede baygınlık geçiren aile üyelerine, "Vezneye ödeme yapmadan müdahale edilemeyeceği" söylendiği iddiası, soruşturmanın seyrini değiştirecek türden. Dede Mehmet Mahsum Kanak, ameliyat için peşin ödenen 70 bin liranın ardından yaşanan bu tavrın, etik ve hukuki ihlal olduğunu vurguladı.

Gözler Adli Tıp Raporunda



Hatice Öncü’nün İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazesi üzerinde yapılan otopside alınan numuneler, detaylı inceleme için laboratuvara gönderildi. Genç kadının ölümünün; anesteziye bağlı bir komplikasyon mu, yoksa operasyon sırasındaki cerrahi bir hata mı olduğu, hazırlanacak olan "Kesin Ölüm Nedeni" raporuyla netleşecek. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün görevlendirdiği müfettişlerin, ameliyat ekibinin ifadelerine başvurduğu ve hastanenin operasyon standartlarını incelediği öğrenildi.