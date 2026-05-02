Son Mühür- İzmir’in Bayraklı Belediyesi’nin Mayıs Ayı olağan meclis toplantısı 4 mayıs pazartesi günü gerçekleştirilecek. Toplantının gündeminde belediyeye ait bazı küçük ölçekli taşınmaz hisselerinin, mevcut paydaşlara satışını içeren önemli maddeler yer aldı.
Belediye meclisine sunulacak önergeler kapsamında farklı mahallelerde bulunan ve belediyeye ait olan sınırlı büyüklükteki hisselerin değerlendirilmesi planlanıyor. Parsellerin metrekareleri 16, 1.92, 41.15 metrekarelerden oluştuğu belirtildi.
Pazartesi günü gerçekleşecek toplantıda ilgili önergeler meclis üyelerinin onayına ve değerlendirilmesine sunulacak.
İlgili gündem maddeleri şu şekilde;
“Bayraklı İlçesi, Turan Mahallesi, 36934 ada, 15 parseldeki (16 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının yapılması hk.”
“Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, 31558 ada, 7 parseldeki (1,92m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının yapılması hk.”
“ Bayraklı İlçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 23 ada, 321 parseldeki (41,15m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının yapılması hk.”