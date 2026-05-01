Son Mühür- AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında öncelikle tüm işçilerin bayramını kutlayarak söze başladı ve 1 Mayıs’ın resmi tatil olmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.

Ama mesajın devamında hedefinde CHP’li yerel yönetimler vardı. İnan, “CHP yönetimindeki yerel idarelerde, emekçinin hakkının nasıl görmezden gelindiğine, maaşların geciktirildiğine, işçinin alın terinin yok sayıldığına milletçe şahitlik ediyoruz.” diyerek eleştirilerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini ileten İnan şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizin gelişmesi ve hedeflerine ulaşması için alın teriyle ve emeğiyle gayret gösteren tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum.

1 Mayıs’ı resmi tatil ilan ederek bu anlamlı günü hak ettiği değere kavuşturan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz.

Meydanlarda “emek” nutukları atanların, kendi yönettikleri belediyelerde işçiyi mağdur eden uygulamalara imza atması büyük bir çelişkidir.

Başta İzmir olmak üzere birtakım CHP belediyelerinde emeği istismar edilen, alınterinin karşılığını alamayan tüm işçi kardeşlerimizi yürekten selamlıyorum."