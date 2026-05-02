Cumartesi sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'nda olağanüstü bir hareketlilik yaşandı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, boğazdaki transit gemi geçişlerinin geçici bir süreliğine durdurulduğunu resmen duyurdu. Bu gelişmenin hemen ardından vatandaşlar "İstanbul Boğazı yelken yarışı saat kaçta bitecek" ve "Boğaz gemi trafiği son durum" gibi başlıkları yakından takip etmeye başladı. Özellikle boğazın eşsiz manzarasında gemi trafiğini izlemeyi sevenler ve denizcilik sektörü çalışanları için gözler yetkili mercilerden gelecek yeni açıklamalara ve saat bilgilerine çevrildi.

İSTANBUL BOĞAZI NEDEN KAPATILDI, GEMİ TRAFİĞİ NİÇİN DURDURULDU?

İstanbul Boğazı'ndaki bu geçici kapanmanın ardında büyük bir spor organizasyonu yatıyor. Türkiye Yelken Federasyonunun (TYF) 2026 yılı faaliyet takviminde yer alan ve özel bir üniversitenin de katkılarıyla hayata geçirilen "HELLY HANSEN - SPORT WORKS BOSPHORUS RACE" yat yarışları nedeniyle bu karar alındı. Dev yelkenlilerin boğazın zorlu sularında kıyasıya mücadele edeceği bu dev etkinlik için transit gemi geçişleri güvenlik amacıyla tamamen askıya alındı.

2 MAYIS İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden paylaştığı verilere göre, İstanbul Boğazı'nda kapanma sabah saat 08.40 itibarıyla fiilen başladı. Yelken yarışlarının gün boyu devam etmesi planlanırken, gözler gemi geçişlerinin yeniden normale döneceği saate odaklandı. Yapılan resmi planlamaya göre, boğazdaki zorunlu bekleyişin akşam saat 18.40 sularında sona ermesi ve transit gemi trafiğinin yeniden çift yönlü olarak açılması bekleniyor.