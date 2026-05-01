Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Karşıyaka’da ikamet edenlerin uzun süredir beklediği haber geldi.

Şemikler Mahallesi’nde uzun süredir boş duran, toz toprak içindeki atıl alan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla yenilenmiş bir mahalle parkına dönüştürüldü.

Çocuklara oyun oynayabileceği park alanı ve sürücülerin kullanabileceği ücretsiz otoparkıyla alanın havası değişti.

Boş arazi yenilendi

Şemikler 1671. Sokak'ta yaşayanlar, baktıklarında boş bir arazi değil, yenilenmiş bir yer görüyor. Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın önceki yıl bizzat yerinde baktığı ve mahallelinin taleplerini dinleyerek başlattığı 2 bin 500 metrekarelik alanın çalışması kısa sürede bitirildi.

Park yeni görünümüne kavuştu

Parkın kalbi sayılan 1.130 metrekarelik bölümde yeşil alan düzenlemesi yapıldı. Bölgenin havasını değiştirmek için toprağa 41 tane ağaç dikildi.

Dikilenlerin içerisinde mor çiçekleriyle bilinen jakarandalar ve süs erikleri de bulunuyor. Ayrıca zemini süsleyen 2 bin 500’den fazla çalı türüyle park, yeni bir görünüme kavuştu.

Çocukların güvenliği ön planda tutuldu

Çevresinde çok sayıda okulun olduğu bölgede, çocukların güvenle hareket edebileceği bir alan gerekiyordu.

Yeni parkta, çocukların sağlığı ön planda tutularak oyun grupları doğal kum zemin üzerine kuruldu. Çocuklar doyasına oyun oynarken, aileler de yerleştirilen banklarda oturabilecek.

34 araç kapasiteli ücretsiz açık otopark

Parkın yanına yapılan 34 araç kapasiteli ücretsiz açık otopark sayesinde en çok okul giriş-çıkış saatlerinde ve akşam vakitlerinde yaşanan park sorununa çözüm oldu.

