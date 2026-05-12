Son Mühür / Yağmur Daştan - Gündem Masası’nın bu haftaki oturumunda, Karşıyaka Belediyesi ile Pazarcılar Odası arasında uzun süredir devam eden ve adeta bir kördüğüme dönüşen Bostanlı Pazaryeri meselesi tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Bir süredir kamuoyunu meşgul eden gerilimin ardından gelen uzlaşma haberlerinin yankıları sürerken, duayen gazeteci Hasan Çölmekçi, tarafların nasıl ortak bir noktada buluştuğuna dair çarpıcı kulis bilgilerini izleyicilerle paylaştı.

Özellikle İzmir Valisi Süleyman Elban’ın krizin aşılması noktasındaki kritik müdahalesine ve taraflar arasında köprü kuran uzlaştırıcı rolüne dikkat çeken Çölmekçi, memur alacaklarının ödenmesine yönelik oluşturulan yeni takvimden pazaryerinin geleceğine kadar pek çok kritik noktayı anlattı.

Hasan Çölmekçi'nin Gündem Masası'ndaki sözleri şu şekilde:

''Karşıyaka’daki sıkıntı hem belediye başkanından hem CHP’nin yönetim şeklinden kaynaklanıyor tabii. Burada Yıldız Ünsal Hanım’ın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yerine gelmesi de bunun sıkıntılarını büyütüyor. Daha önce de konuştuk, “O kadın yalan söylüyor” demişti benimle görüşmesinde Sayın Cemil Tugay. Bazı konularda bunu açıklamıştı burada. Şimdi benim yeni bir bilgim geldi. Dün bu konuda bazı araştırmalar yaptım.''

''Meclis'teki herkes yargılanır''

Karşıyaka Belediyesi ve Pazarcılar Odası Deneği ve pazarcılar ile olan sorundan bahseden Çölmekçi sözlerine şöyle devam etti ve meclisin yargılanma noktasına gelebileceğinden, ''Bostanlı Pazaryeri biliyorsunuz yılların tartışma konusu. Pazarcılar Derneği, Pazarcılar Odası’yla oraya cumartesi günleri de bir pazar açılılmasını istiyordu. Ardından Belediyede bunu yapmak için, Kent AŞ’ye işi vererek yaklaşık esnaftan 1 milyar TL’ye yakın para toplanacaktı. Fakat Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar’ın büyük mücadelesi sonrası bu engellendi, buzdolabına kaldırıldı. Sonra tekrar yapıldı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal kalktı mecliste, “Ben bu işten vazgeçiyorum” dedi. Çünkü vazgeçmesi de gerekiyor. Neden gerekiyor? Eğer böyle bir karar alırsa meclis, meclis ve başkan yargılanır. Çünkü belediye şirketine verilen, belediye şirketinin işletmesi gereken bir yeri üçüncü şahıslara verirsen bu işi ve bunu da meclis kararıyla yapılırsa meclistekilerin hepsi yargılanır, onay verenler dahi...'' sözleriyle bahsetti.

“Pazaryerinin kapısı kapatıldı''

Gazeteci Hasan Çölmekçi, programın devamında programdaki bir fotoğraf göstererek pazaryerinin belediyeden gelen vidanjör ve iş makineleriyle kapatıldığını söyledi. Ardından belediye ile oda ve pazarcılar arasında uzlaşının Vali Süleyman Erban'ın araya girmesiyle olduğunu söyledi ve gündemi sarsacak bilgileri şu sözlerle paylaştı:

''Tam vazgeçmişken ne olduysa tekrar gündeme geldi bu iş ve “Açacağım” denildi.. Çok kısa süreler içinde oluyor bunlar. Cuma günü de pazarcıların inadını kırmak için belediye başkanı pazar yerinin kapısını kilitledi. Vidanjör kamyonlarla kapattı. Görüyorsunuz fotoğrafta, kamyonlarla kapısı kapanmıştı. Bunun üzerine Pazarcılar Derneği 14-15 kişilik bir heyetle başkanıyla birlikte valiye gitti. Vali Süleyman Erban devreye girdi çözüm olmak için. Hem belediyeyi hem pazarcıları düşünen bir vali olarak, benim duyumuma göre o anda telefonla Yıldız Ünsal’ı arıyor. Diyor ki, “Bir ekip sana gelsin, bu işi çözün.” Bu ekip Pazarcılar Derneği, mecburen kabul ediyor vali istediği için. O görüştüğü ekiple odasında hararetli bir görüşme oluyor.''

“Pazarcılar çatıyı kendi cebinden yaptıracak”

Gazeteci Hasan çölmekçi son olarak rakamlarla nasıl bir uzlaşıya varıldığını, ''En sonunda Yıldız Ünsal, “Tamam” diyor. “Şey yapayım da vazgeçelim de, ben burayı tadilat yapmak istiyordum, o yüzden kapattım burayı” diyor. “Siz açmayasınız.” Tadilat ne kadar sürecek? Üç ay sürecek, dört ay sürecek. Orada cirosu, orada toplanan para 21 milyon haftalık. Haftalık orada yapılan ciro 21 milyon TL. Bir aylık ne yapar? Üç ay kapalı kalırsa 240-250 milyon liralık bir işten olacak. Bunun üzerine diyor ki, “Sayın Başkanım bırakın Pazarcılar Derneği, bırakın biz burayı tadilat yaptıralım, belediyeden para çıkmasın.” Üstünde çatısı akıyor çünkü, sürekli akıyordu. “Yaptıralım belediyeden de para çıkmasın ve bu sırada da çarşamba günleri açık kalsın. Ama siz de o pazardan vazgeçin.” Bir noktaya kadar geliniyor görüşmelerde. Bu aşamada Yıldız Ünsal’ın belirli bir noktada ikna olduğu söyleniyor. Bakalım bir görüşme daha olacak şimdi. Pazarcılar Derneği yaklaşık 51 milyon TL’ye bu çatının üzerini yaptırmak için cebinden para harcayacak. En az 50-60 bin TL ... pazarlık yapılacak. Binlerce orada tezgâh var. Bu binlerce tezgâh sahibi, kapatılmasın peyderpey yapılsın bu çatı diye cebinden 5 ayda ödenmek üzere ya da 6 ayda ödenmek üzere 10’ar bin lira verecek. Ve bu parayla da bu çatı yapılacak. Şu anki gelişmeler bunlar'' sözleriyle aktardı.