Son Mühür/ Beste Temel- Karşıyaka Belediyesi kronikleşmiş çöp sorununa yeni çözüm için bir adım attı. Sahadaki temizlik operasyonlarını hızlandırmak için araç filosuna üç yeni çöp kamyonu daha ekledi. Örnekköy Şantiye Tesisleri’nde teslim alınan araçlar, plaka ve tescil işlemlerinin bitmesiyle birlikte sokaklardaki yerini alacak. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, yeni araçların ilçeye hayırlı olmasını dilerken, daha temiz bir Karşıyaka için hizmet kapasitesini artırmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Filoya hibe desteği

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine katılan araçların detayları da paylaşıldı. Filoya dahil edilen bir adet 13 metreküp kapasiteli araç, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından belediyeye hibe edildi. Bunun yanı sıra alınan iki adet 8 metreküp kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı kamyonla birlikte, dar sokaklarda ve yoğun mahallelerde çöp toplama süreçlerinin rahatlatılması hedefleniyor. İlginçtir ki, bu küçük hacimli araçlar özellikle manevra kabiliyeti sayesinde ekiplerin işini sahada bir hayli kolaylaştıracak gibi görünüyor.

Verimlilik ve hız ön planda olacak

Yeni kamyonların hizmete girmesiyle birlikte sadece çöp toplama hızı artmayacak, aynı zamanda mevcut ekiplerin üzerindeki aşırı iş yükü de bir nebze olsun dengelenecek. Vatandaşların temizlik konusundaki taleplerine daha seri yanıt vermeyi amaçlayan belediye, bu hamleyle araç arızalarından kaynaklanan aksamaların da önüne geçmeyi planlıyor.

Hedef pırıl pırıl Karşıyaka

Teslim töreninde konuşan Başkan Yıldız Ünsal, ilçenin her köşesine daha kaliteli hizmet götürmek için çalıştıklarını söyledi. Ünsal, "Temizlik filomuza kattığımız bu yeni araçlar, atık yönetimi çalışmalarımıza ciddi bir ivme kazandıracak. İş birliği ve dayanışma içerisinde, kentimize değer katan projeleri birer birer hayata geçirmeye devam edeceğiz. Hedefimiz pırıl pırıl bir Karşıyaka" diyerek sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Yeni araçların sahaya çıkmasıyla birlikte Karşıyaka’nın temizlik hizmetlerinde gözle görülür bir rahatlama yaşanması bekleniyor.

