SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Buca Belediyesi’ndeki ruhsat ve imar işlemlerinde bölümler halinde alındığı iddia edilen rüşvetlerle kurulan kirli düzenin, yargıdan dönen itirazlar ve peş peşe gelen raporlara itirzalar. 14 tutukludan birinin geçtiğimiz günlerde tahliye edilmesinin ardından, cezaevindeki sanıklar için yapılan itirazları değerlendiren mahkeme tüm talepleri reddetti.

Raporda "Tape" ve "Teknik Takip" Detayı

Soruşturma kapsamında hazırlanan ön rapor, ana rapor ve ek rapor savcılık makamına sunuldu. Bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporlarda, rüşvet çarkının nasıl işlediğine dair en somut delillerin teknik takip verileri ve tape kayıtları olduğu vurgulandı. Telefon konuşmalarına yansıyan pazarlıklar ve rüşvetin izini süren mali analizler, soruşturmanın en güçlü dayanağını oluşturdu.

Dosya Yeniden Bilirkişiye Gitti

Savcılığa sunulan raporların içeriğine, tutuklu şüphelilerin avukatlarından itiraz geldi. Raporlardaki teknik bulguların ve tape yorumlarının gerçeği yansıtmadığını savunan müdafilerin talebi üzerine mahkeme, dosyayı daha detaylı bir inceleme için bir kez daha bilirkişiye sevk etti. Bu yeni inceleme, rüşvetin teknik boyutu üzerindeki son düğümü çözecek.

Tahliye Taleplerine Ret

Katip Çelebi Üniversitesi personeli E.G.’nin tahliyesiyle umutlanan diğer tutuklu sanıkların özgürlük talebi karşılık bulmadı. Mahkeme, dosyadaki delil durumunu ve bilirkişi raporlarındaki ağır bulguları göz önüne alarak, yapılan tüm tahliye itirazlarını reddederek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

140 Bin Liralık "Taksitli" Rüşvet

Operasyonun temeli, yapı denetim firması sorumlusu ve itirafçı olan S. K. üzerinden yürütülen trafiğe dayanıyordu. Teknik takibe takılmamak için rüşvetleri bölümler halinde aldığı iddia diln şebekenin, bu yöntemle toplamda 140 bin lira tahsil ettiği belirlenmişti. Simge K.’nın itiraflarıyla derinleşen soruşturmada, belediye içindeki bağlantılar ve usulsüz ruhsatlandırma süreçleri bir bir deşifre edilmişti. Öte yandan, dosyanın en gizemli ismi olan ve Seferihisar’da bağlantıları bulunan soyadı Çiftçi V. Ç.'nin firari durumu devam ediyor.