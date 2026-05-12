Son Mühür- CHP grup toplantısı TBMM büyük salonda gerçekleşti. CHP lideri Özgür Özel partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada önemli mesajlar verdi. Gündemdeki sıcak başlıklardan ekonomik darboğaza, yargıdaki usulsüzlük iddialarından uyuşturucu baronlarına kadar pek çok konuda iktidara çok sert eleştiriler yöneltti.

"Bizi kumpaslardan siz kurtardınız"

CHP Lideri Özgür Özel, haftalık grup toplantısına savunma sanayinin kalbi SAHA 2024 fuarındaki izlenimleriyle başladı. Yerli teknolojileri yerinde inceleyen Özel, stant aralarında duygusal anlar yaşadığını dile getirdi. İlginçtir ki, fuarda sadece mühendislerin başarısı değil, geçmişin karanlık kumpasları da gündemdeydi.

Özel, "İki üç stantta bir karşımıza Balyoz ve Ergenekon mağdurları çıktı," diyerek o anları şöyle aktardı: "Beni tanıdın mı diye soran, gözleri dolan subaylarımızı gördük. 'Siz olmasaydınız sesimizi duyuramazdık' diyen o kahramanlarla kucaklaştık." Savunma sanayisinin tek bir döneme hapsedilemeyecek kadar köklü olduğunu hatırlatan Özel, bu başarının temelinde Atatürk’ten bugüne her bir vatan evladının alın teri olduğunu vurguladı.

Askeri hastaneler için Beka uyarısı

Fuar gezisi sırasında kendisine en çok iletilen sorunun askeri sağlık sistemi olduğunu belirten Özel, iktidara adeta ateş püskürdü. Mevcut tablonun yarın bir savaş çıkması durumunda ağır bedeller ödeteceğini savunan CHP lideri, maalesef ki askeri hastanelerin kapatılmasının faturasını Mehmetçik'in ödediğini söyledi.

Özel, "Askerimiz vuruluyor ama müdahale edecek, harp cerrahisinden anlayan uzman yok! Sırf bir inat uğruna koca sistemi lağvettiler. Evlatlarımızın uzuvları, hayatları bu liyakatsizlik yüzünden gidiyor," diyerek askeri hastanelerin derhal yeniden açılması için çağrıda bulundu.

"akpden.com" a erişim engeli

Geçtiğimiz hafta tanıttığı ve büyük ses getiren akpden.com sitesine gelen erişim engeline de değinen Özel, yasaklama gerekçesine sert tepki gösterdi. Sitenin "milli güvenliğe tehdit" gerekçesiyle kapatılmasını "trajikomik" olarak nitelendiren Özel, şu soruları yöneltti:

"Bir telefonun fiyatından fazla vergi alınmasına isyan etmek ne zamandan beri devleti tehlikeye atıyor? Sizin milliyetçilik anlayışınız, vatandaşın cebindeki son kuruşu korumak değil, kendi beceriksizliğinizi örtbas etmek mi? Bir siteyi kapatsanız da gerçeği kapatamazsınız. Yarın öbür gün 3den.com, 4den.com açarız, yine o haksız vergileri milletin önüne koyarız!"

İkramiye bir koçtan bir buta düştü

Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşın bayramı artık umutla değil, kaygıyla beklediğini söyleyen Özel, enflasyon rakamları üzerinden iktidarın ekonomi politikasını topa tuttu. Yıllık enflasyonun yüzde 32,4’e ulaştığını hatırlatan Özel, emeklinin alım gücünün nasıl eridiğini çok çarpıcı bir örnekle özetledi:

"Eskiden en düşük emekli maaşıyla bir buçuk koç alınırdı. Şimdi ikramiye bile kurbanın bacağına yetmiyor. Diyanet’in kendi rakamları bile kurban bedelinin 21 kat arttığını söylüyor ama emeklinin ikramiyesi yerinde sayıyor. Emekli bayramda torununa harçlık vereceğine, kasabın önünden geçmeye korkar hale geldi."

"Market kartlarını AK Parti İl Başkanlığına verdik"

Konuşmasının en çarpıcı bölümü ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla ilgiliydi. "Kişi kendinden bilir işi" diyerek söze başlayan Özel, Cebeci Hafriyat dosyası üzerinden yürütülen kumpasın çöktüğünü iddia etti.

Şirket ortağı Murat Gülibrahimoğlu’nun "Ben AK Partiliyim, ortağım AK Parti eski il başkanı" şeklindeki ifadelerini kürsüden paylaşan Özel, dosyaya giren 44 milyon liralık market kartlarının akıbetini sordu. İddiaya göre, şirket muhasebecisi savcılığa verdiği ifadede; "Market kartlarını CHP’ye değil, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına teslim ettik" dedi. Özel, bu itirafın ardından, "Kendi yolsuzluklarını bizim üzerimize yıkmaya çalışanlar, bugün kendi itirafçılarının altında kaldı," diyerek yargıdaki "çeteleşme" iddialarının üzerine gideceklerini belirtti.

16 gayrimenkulün izini kim siliyor?

CHP lideri Özgür Özel, yargı ve siyaset dünyasını sarsacak iddialarına bir yenisini daha ekleyerek Murat Kurum’a doğrudan seslendi. Elindeki dosyayı kürsüden gösteren Özel, Akın Gürlek’e ait olduğu öne sürülen 16 tapunun ID numaralarını tek tek paylaştı. Gürlek, bu tapuların sadece 4 tanesini "aktif" diyerek kamuoyuna sunmuştu. Peki, elden çıkarılan o 12 tapu şimdi nerede ve hangi parayla alındı?

Özel, Kurum’un sessiz kalmasına tepki gösterirken, "İşte ID numaraları burada! Sayın Kurum, sen bu numaraları sisteme girdiğinde o tapuların geçmişini bal gibi görüyorsun ama dilini yutmuş gibisin," ifadelerini kullandı. 19 yıllık bir devlet memurunun, 190 yıl çalışsa bile biriktiremeyeceği bir servetin üstünün örtülemeyeceğini vurgulayan Özel, bu durumu Anadolu tarihindeki en büyük "zimmet ve irtikap" vakası olarak niteledi.

"Belediyelere yazıyı yanlışlıkla mı gönderdiniz?"

Özel’in iddiasına göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da haberi var.Maliye Bakanlığı’nın vergi kaçakçılığını önlemek için çıkardığı genelge kapsamında, Bakanlık bu 16 tapuyu Türkiye’nin dört bir yanındaki belediyelere resmi yazıyla zaten bildirmiş.

Bu durumu bir "itiraf belgesi" olarak gören Özel, Murat Kurum’a şu resti çekti: "Eğer yüreğin yetiyorsa çık ve 'Bu taşınmazlar hiçbir zaman bu şahsın üzerinde olmadı' de. Diyemezsin! Çünkü resmi yazışmalar elden ele geziyor. İki yıl sonra bu millet bunun hesabını size çatır çatır soracak, kaçacak yeriniz kalmayacak."

Rahmetli Ferdi Zeyrek'in adı kullanıldı

Özel’in gündemindeki bir diğer can yakıcı konu ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ailesi üzerinden kurulduğu öne sürülen "itirafçılık" tuzağıydı. Özel, Böcek’in nasıl bir kıskaca alınmak istendiğini şu sözlerle anlattı:

"Başkanın önüne bir kağıt koydular. 'Özgür Özel’e verilmek üzere 50 milyon Euro aldım' diye imza at, kurtul dediler. Adamcağızın şoförlerini, korumalarını sorguya çektiler. Hatta Manisa’da bir benzinlikte 'baz çakışması' uydurmaya kalktılar." Ancak Özel’in aktardığına göre, planlanan bu kumpas kamera kayıtlarına ve somut gerçeklere tosladı. Muhittin Böcek’in bu iftira kağıdını imzalamayı reddettiğini ve belgeyi milletvekillerine gösterdiğini belirten Özel, "Öyle bir ruh haliyle 4 tapuyu filtreleyip gösteriyorlar ki, elleri titriyor, gözünüzün içine bakamıyorlar," diyerek yaşananların perde arkasındaki psikolojik baskıya dikkat çekti.

Özel, belediye başkanları seçimi öncesindeki yaşanan o dönemde telefonlara atılan adreslerin ve "baz çakışması" yaratma çabalarının nasıl ellerinde patladığını anlattı. İşin içine Manisa’nın merhum ismi Ferdi Zeyrek’i de katarak bir iftira zinciri kurulmaya çalışılmış. Özgür Özel, "Devlete emanet telefonlardan bu kumpasları kuranlar elbet hesap verecek" diyerek tarihe bir not daha düştü.

Muhittin Böcek’in koruma polisinin cep telefonuna gizemli bir adres gönderildiği ortaya çıktı. Planı kuranların beklentisi, korumaların o adrese gidip birileriyle buluşması ve bunun "para alışverişi" olarak kayda geçmesiydi. Ancak korumalar adrese gittiğinde kimseyle buluşmadı.

Özel, o meşhur adresi kimin attığını ise şu sözlerle açıkladı: "O adresi korumaya gönderen kişinin rahmetli Ferdi Zeyrek olduğu ortaya çıktı!"

"Topuklayan Efe’nin" izi mi var?

İzmir ve Ankara’daki son üç ayda edinilen mülklere de parantez açan Özgür Özel, İzmir’deki taşınmazlardan birinin arkasında "Topuklayan Efe" lakaplı bir ismin izi çıkabileceğini ima ederek siyaset kulislerini hareketlendirdi. "Bunu şuraya not edin, o söylediğimi çok iyi anladı," diyen Özel, son dönemde edinilen mülklerin bir "ödül" mü yoksa başka bir ilişkinin sonucu mu olduğunun peşini bırakmayacaklarını söyledi.

Haberin sonunda Özel, Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk zinciriyle karşı karşıya olduklarını iddia ederek, "Emlak Konut sustu, Senfoni sustu, yalanlayamadılar. Ama biz susmayacağız, bu milletin hakkını helal ettirene kadar konuşacağız," dedi.

Bel altı videolarla aileleri yıkmaya çalışıyorlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup kürsüsünden siyaset tarihinin belki de en karanlık, en mide bulandırıcı iddialarını bir bir sıraladı. Özel’in hedefinde sadece yolsuzluk dosyaları değil, aynı zamanda aile mahremiyeti üzerinden yürütülen "itibar suikastları" vardı. Özellikle Muhittin Böcek ve ailesine yönelik servis edilen videolara değinen Özel, devletin emaneti olan telefon kayıtlarının nasıl birer şantaj aracına dönüştürüldüğünü hayretler içinde anlattı.

"Getirin ne istiyorsanız imzalayayım"

Özgür Özel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in nasıl bir kıskaca alındığını şu çarpıcı cümlelerle aktardı:

"Muhittin Böcek’in sevgilisinin aslında gelini olduğu gibi iğrenç, akıl dışı bir iftirayı dolaşıma soktular. Maksat belli; aileyi içeriden çökertmek. Gökhan evladımız bu baskılara dayanamayıp sinir krizi geçirdi. 'Tamam, getirin ne istiyorsanız imzalayacağım' noktasına getirdiler onu. Amaç, CHP Genel Merkezi’nin altıncı katına, yani partinin kalbine para taşıdığına dair sahte bir itiraf koparmaktı."

Bu itiraf süreci tam bir hukuk komedisine dönüşmüş. Özel’in iddiasına göre, Antalya’da devam eden bir yargılama varken, "operasyon savcıları" dosyayı İstanbul’a bağlamaya çalışmış. Ancak devreye giren "namuslu bir savcı", Gökhan Böcek’e parayı nereden çektiğini, Ankara’ya nasıl gittiğini sorduğunda kurgu patlak vermiş. Özel, "Uçağı hatırlıyor ama günü bilmiyor, parayı eşten dosttan topladım diyor ama kime verdiğini hatırlamıyor. Çünkü senaryo ezberletilmiş ama mantık oturtulmamış," diyerek kumpasın dikiş tutmadığını savundu.

"Kriptolu hatlar ve banka kasasındaki şantaj kayıtları"

Özel’in konuşmasındaki bir bölüm ise günümüzün "Zekeriya Öz"ü olarak nitelediği isimle ilgiliydi. İddiaya göre bu isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasında bulunan kriptolu hattı kullanarak her görüşmeyi gizlice kaydetmiş.

Özel, bu kayıtların bir banka kasasında istiflendiğini ileri sürerek hükümete şu uyarıyı yaptı: "Sayın Erdoğan o kırmızı ışığın farkına varmamış olabilir ama şu an AK Parti siyaseti tehdit altındadır. Bu şahıs, 'Kaçmam, uğraşanı pişman ederim' diyerek elindeki kayıtlarla şantaj yapıyor. Ekrem Başkan’ın bahçesinde 20 kasa altın bulunduğu yalanına bile Erdoğan’ı inandırmışlar."

"Haysiyet cellatlığı yapıyorlar"

Özel, kumpasın sadece hayattakileri değil, vefat edenleri de hedef aldığını hatırlatarak ses tonunu yükseltti. Rahmetli Ferdi Zeyrek ve Gülşah’ın isimlerinin bu çirkin iddialara alet edilmesine isyan eden Özel, "Ölmüş insanların namusuna dil uzatacak kadar şuurunu kaybetmişler. Bu videoları servis eden siteyi neden kapatmıyorsunuz? Cep telefonu vergisini milli güvenlik sorunu sayıp AKP’den.com’u kapatanlar, bu haysiyet cellatlığını neden izliyor?" diye sordu.

Burcu Köksal’a çok sert sözler

Özel, toplantının finalinde ise rotayı Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın istifasına ve AK Parti’ye geçiş iddialarına kırdı. Köksal’ın "partide siyaset imkanı kalmadı" ve "Özgür Özel beni tehdit etti" açıklamalarına sert çıkarak, arka plandaki diyalogları deşifre etti.

Köksal’ın MS hastası annesini ziyaret ettiğini ve annesinin gözyaşları içinde kendisine sarıldığını anlatan Özel, "Daha dün annesine küfreden, onu alkışlayan AK Parti grubuna gidiyor şimdi. Bana 'tehdit etti' diyor. Ben ona sadece 'CHP iktidar olunca sakın gelip kapımızda yalvarma' dedim. Bu tehditse, evet, daniskasını ediyorum!" sözleriyle meydan okudu.