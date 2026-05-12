İzmir ilçe telefon kodları konusunda kafa karışıklığı yaşayan vatandaşlar, bilinmeyen numaralardan gelen aramalarda hangi bölgeden arandığını merak ediyor. Sabit hatların hâlâ kurumsal aramalarda yoğun şekilde kullanılması, bu kodların güncel listesini değerli kılıyor.
İzmir telefon kodu kaç?
İzmir'in şehirlerarası telefon alan kodu 232. Yurt içinden aramalarda numaranın başına 0 ekleniyor ve 0232 olarak çevriliyor. Yurt dışından arayan biri ise +90 232 formatını kullanmak zorunda. Numara +232 ya da 00232 biçiminde başlıyorsa bu İzmir değil, Sierra Leone ülke kodu anlamına geliyor.
İzmir ilçe telefon kodları listesi nasıl?
Aşağıda İzmir'in 30 ilçesine ait telefon kodları bir arada:
- Aliağa: 0232 616
- Balçova: 0232 277
- Bayındır: 0232 581
- Bergama: 0232 631
- Beydağ: 0232 592
- Bornova: 0232 388
- Buca: 0232 448
- Çeşme: 0232 712
- Çiğli: 0232 367
- Dikili: 0232 671
- Foça: 0232 812
- Gaziemir: 0232 251
- Güzelbahçe: 0232 234
- Karaburun: 0232 731
- Karşıyaka: 0232 368
- Kemalpaşa: 0232 878
- Kınık: 0232 687
- Kiraz: 0232 572
- Konak: 0232 425
- Menderes: 0232 782
- Menemen: 0232 832
- Narlıdere: 0232 238
- Ödemiş: 0232 545
- Seferihisar: 0232 743
- Selçuk: 0232 892
- Tire: 0232 512
- Torbalı: 0232 856
- Urla: 0232 754
Bayraklı ve Karabağlar ilçeleri, Konak ve Karşıyaka'dan ayrıldığı için sabit hatları genelde bağlı oldukları eski merkez ilçenin kodlarıyla devam ediyor.
0232 ilçe kodu nasıl okunur?
Bir numara 0232 545 ile başlıyorsa Ödemiş'ten arıyordur. 0232 712 görüyorsanız hattın diğer ucu Çeşme'de. Yani üçüncü hane grubuna bakarak hangi ilçeyle bağlantıda olduğunuzu kolayca anlayabilirsiniz.
Bazı büyük ilçelerde tek bir kod yetmiyor. Bornova'da 388 dışında 343, 339, 374 gibi alt kodlar kullanımda. Konak da yoğun nüfusu nedeniyle 425, 441, 463, 484 gibi birden fazla santral koduna sahip.
İzmir ilçe telefon kodları neden farklı?
Telefon kodları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bölge bazlı planlama mantığıyla dağıtılıyor. Santral kapasitesi sınırlı olduğu için büyük ilçelere birden fazla prefiks atanıyor. Aliağa gibi sanayi yoğun bölgelerde fabrikaların kendi iç santralleri için ayrı kod blokları açılmış durumda.
Son yıllarda yabancı kaynaklı dolandırıcılık aramalarının 0232 görünümüyle aratıldığı vakalar yaşandı. Kodun gerçekten İzmir'e ait olup olmadığını kontrol etmek önemli bir güvenlik adımı.