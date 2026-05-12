İzmir ilçe telefon kodları konusunda kafa karışıklığı yaşayan vatandaşlar, bilinmeyen numaralardan gelen aramalarda hangi bölgeden arandığını merak ediyor. Sabit hatların hâlâ kurumsal aramalarda yoğun şekilde kullanılması, bu kodların güncel listesini değerli kılıyor.

İzmir telefon kodu kaç?

İzmir'in şehirlerarası telefon alan kodu 232. Yurt içinden aramalarda numaranın başına 0 ekleniyor ve 0232 olarak çevriliyor. Yurt dışından arayan biri ise +90 232 formatını kullanmak zorunda. Numara +232 ya da 00232 biçiminde başlıyorsa bu İzmir değil, Sierra Leone ülke kodu anlamına geliyor.

İzmir ilçe telefon kodları listesi nasıl?

Aşağıda İzmir'in 30 ilçesine ait telefon kodları bir arada:

Aliağa: 0232 616

Balçova: 0232 277

Bayındır: 0232 581

Bergama: 0232 631

Beydağ: 0232 592

Bornova: 0232 388

Buca: 0232 448

Çeşme: 0232 712

Çiğli: 0232 367

Dikili: 0232 671

Foça: 0232 812

Gaziemir: 0232 251

Güzelbahçe: 0232 234

Karaburun: 0232 731

Karşıyaka: 0232 368

Kemalpaşa: 0232 878

Kınık: 0232 687

Kiraz: 0232 572

Konak: 0232 425

Menderes: 0232 782

Menemen: 0232 832

Narlıdere: 0232 238

Ödemiş: 0232 545

Seferihisar: 0232 743

Selçuk: 0232 892

Tire: 0232 512

Torbalı: 0232 856

Urla: 0232 754

Bayraklı ve Karabağlar ilçeleri, Konak ve Karşıyaka'dan ayrıldığı için sabit hatları genelde bağlı oldukları eski merkez ilçenin kodlarıyla devam ediyor.

0232 ilçe kodu nasıl okunur?

Bir numara 0232 545 ile başlıyorsa Ödemiş'ten arıyordur. 0232 712 görüyorsanız hattın diğer ucu Çeşme'de. Yani üçüncü hane grubuna bakarak hangi ilçeyle bağlantıda olduğunuzu kolayca anlayabilirsiniz.

Bazı büyük ilçelerde tek bir kod yetmiyor. Bornova'da 388 dışında 343, 339, 374 gibi alt kodlar kullanımda. Konak da yoğun nüfusu nedeniyle 425, 441, 463, 484 gibi birden fazla santral koduna sahip.

İzmir ilçe telefon kodları neden farklı?

Telefon kodları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bölge bazlı planlama mantığıyla dağıtılıyor. Santral kapasitesi sınırlı olduğu için büyük ilçelere birden fazla prefiks atanıyor. Aliağa gibi sanayi yoğun bölgelerde fabrikaların kendi iç santralleri için ayrı kod blokları açılmış durumda.

Son yıllarda yabancı kaynaklı dolandırıcılık aramalarının 0232 görünümüyle aratıldığı vakalar yaşandı. Kodun gerçekten İzmir'e ait olup olmadığını kontrol etmek önemli bir güvenlik adımı.