Son Mühür / Beste Temel- Türk Hava Yolları ile Havaş’ın ortak kuruluşu olan TGS Yer Hizmetleri A.Ş.’de tensikat dalgası yaşandığı iddia edildi. Edinilen bilgilere göre İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda TGS’de görevli ve kurumda neredeyse 10 yılı aşkın süredir emek veren deneyimli emekçiler başta olmak üzere geniş çaplı bir işten çıkarma süreci başladığı ifade edildi. Yaklaşık 270 çalışanı bulunan İzmir bölgede ilk etapta eski çalışanların ardından rapor alanların mercek altına alındığı ileri sürüldü.

‘15 kişinin işine son verildi’ iddiası

Adnan Menderes Havalimanı’nda TGS’de dün 15 kişinin işine son verildiği aktarılırken; ikinci işten çıkarma dalgasının ise temmuz ayında yaşanabileceği iddiaları konuşulmaya başlandı. Mesleklerine burada başlayan ve 40’lı yaşlarının ortalarına geldiklerini söyleyen personel, ülkenin içinde bulunduğu mevcut ekonomik koşullarda iş bulma ihtimallerinin çok düşük olduğunu belirterek durumdan büyük endişe duyduklarını dile getirdi.

‘Resmen diken üstündeyiz’

Geçtiğimiz aylarda şirkete dair yıllık izin uygulamalarıyla ilgili çalışanlar arasında ciddi bir rahatsızlık yaşandığı iddiaları gündeme gelmişti. Şirket bünyesinde görev yapan bazı personellerin, özellikle yaz döneminde izin kullanımı konusunda ciddi kısıtlamalar getirildiğini ve bu durumun çalışanlar üzerinde baskı oluşturduğunu öne sürülmüştü. İşten çıkarılma sürecine dair de dikkatleri çeken ifadeler kullanıldı. Personelin aktardığına göre şirketin, daha önce de benzer çıkarımlar yaptığı; listeye alınan şeflerin dahi havalimanına adım attıkları anda "İşten çıkarıldınız" diyerek geri gönderildiği iddia edildi. Terminalde görev yapan personel ‘Her an işten çıkarılma korkusuyla diken üstündeyiz’ derken; sürecin nasıl devam edeceği ise merak ediliyor.