Son Mühür- Manisa siyaseti bugün hareketli bir sabahla uyandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yakınlığı bilinen, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa önceki dönem il yöneticisi Demirhan Gözaçan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bu sabah saatlerinde gerçekleştirilen şafak operasyonu ile gözaltına alındı.

Öne sürülenlere göre operasyon sırasında Gözaçan'ın evi ve aracında da emniyet güçlerince arama yapıldı. Gözaçan'ın Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

İl Başkanı'ndan açıklama

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan İl Başkanı İlksen Özalper, operasyonun uygulanış biçimine ve usulüne tepki gösterdi. Özalper'in açıklaması şu şekilde;

"Cumhuriyet Halk Partisi önceki dönem il yöneticimiz Sayın Demirhan Gözaçan, son günlerde şahsına yönetilen iftiralar neticesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Operasyon kapsamında bu sabaha karşı şafak operasyonuyla gözaltına alınmıştır. Operasyon kapsamında Gözaçan'ın evi ve arabasında arama yapılmıştır. Hukuki süreci yakından izleyeceğiz. CHP Manisa İl Başkanlığı olarak sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."