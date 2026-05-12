Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Göztepe Voleybol, transferde vites yükseltti. İzmir ekibi, yeni sezon kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında Rus smaçör Olga Vaganova’yı renklerine bağladı.

Resmi açıklama yapıldı

2001 doğumlu oyuncu, kariyerinin tamamını Rusya’nın köklü kulüplerinden Uralochka-NTMK çatısı altında geçirdi. Göztepe, genç smaçörün transferini resmi bir açıklamayla taraftarına duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan bilgilendirmede şu detaylar paylaşıldı:

"Smaçör mevkiinde oynayan Rus sporcu Olga Vaganova ile önümüzdeki sezon için anlaşma sağladık. Uralochka-NTMK formasıyla dikkat çeken oyuncumuza, şanlı armamız altında başarılarla dolu bir yıl diliyoruz."

Rus oyuncunun Türkiye'deki ilk takımı oldu

Göztepe bu hamleyle, hem hücum hattına dinamizm katmayı hem de genç bir yetenekle ligdeki iddiasını korumayı hedefliyor. Rus oyuncunun Türkiye'deki ilk durağı olan İzmir’de nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu.