İzmir'in deniz kenarı köyleri, taş evleri, balıkçı barınakları ve berrak koylarıyla yerli turistin rotasında üst sıralara tırmandı. Bu köylerin bir kısmı yüzyıllık geçmişe sahipken bazıları diziler ve filmlerle popüler oldu.

İzmir'in deniz kenarı köyleri hangileri?

İzmir'in deniz kenarı köyleri arasında ilk akla gelen isim Ildırı. Çeşme ilçesine bağlı bu köy, Erythrai Antik Kenti’nin hemen yanı başında konumlanmakta. Taş evleri, küçük balıkçı limanı ve eşsiz gün batımıyla pek çok dizinin doğal setine dönüştü. Fatmagül’ün Suçu Ne ve Kalbim Ege’de Kaldı gibi yapımlar burada çekildi. Ildırı, İzmir merkeze 73 kilometre uzaklıkta.

Urla’nın saklı sahil köyü Özbek de listenin değişmez isimlerinden. Yaklaşık bin yıllık geçmişe sahip köy, Osmanlı’dan kalma taş köprüsü, Özbek Hamamı ve uzun sahil şeridiyle ön plana çıkıyor. Köyün geçim kaynağı hâlâ balıkçılık; bu sayede taze deniz ürünlerini doğrudan kaynağından yiyebilirsiniz.

Karaburun ve Urla'nın sahil köyleri

Balıklıova, Urla’ya bağlı bir kıyı köyü ve son yıllarda gastronomi haritasına girdi. Denize sıfır balık lokantaları, küçük iskelesi ve sakin koylarıyla hafta sonu kaçamağı arayanların gözdesi. Köy, ekmeği ve barbunusuyla da ün kazandı.

Gülbahçe ise bambaşka. Denizin neredeyse içine kurulu Roma hamamı kalıntısı, köyün en bilinen unsuru. Tarihi dokusu ve sakin atmosferiyle kalabalıktan uzak bir tatil isteyenlere hitap ediyor. Karaburun yolu üzerindeki Kaynarpınar ise İnecik Köyü’nün iskelesi konumunda. Bir balıkçı lokantası, ulu çınar ağacının altındaki kahve ve Atatürk büstüyle gelenleri karşılayan meydanı, otantik Ege ruhunu yaşatıyor.

Diğer deniz kenarı köyleri

Seferihisar’ın Sığacık köyü, kaleiçi taş evleri ve pazar günleri kurulan üretici pazarıyla bilinen bir başka rota. Teos Antik Kenti’ne yakınlığı da onu özel kılıyor. Urla’nın Demircili köyü ise art arda dizilmiş üç koyuyla yaz aylarında dolup taşan bir saklı cennet. Dikili’nin Bademli köyü de Maldivler’i andıran killi koylarıyla tanınıyor; Hanımın Koyu ve Pissa Plajı buranın değişmez durakları.