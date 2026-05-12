SON MÜHÜR/Cumhur Erkek- Kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilerek dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılmasına karşı sürdürülen hukuk mücadelesinde emsal niteliğinde emsal bir karar verildi. Avukat Barış İpek’in ismini kullanarak vatandaşlara “ödeme yapın, savcılık dosyanız var” şeklinde mesajlar gönderen sanık hakkında açılan dava karara bağlandı. İzmir Barosu'nun da müdahil olduğu davada sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Baro Yöneticileri Davaya Katıldı

Karşıyaka Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada kimliği tespit edilen sanık, Karşıyaka 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Yapılan duruşmaya İzmir Barosu Genel Sekreteri Avukat Zöhre Dalkıran ile İzmir Barosu Saymanı ve Avukat Hakları Merkezi’nden sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Avukat Gamze Şimşek katıldı.

Karar Çıktı

İzmir Barosu’nun davaya katılma talebini kabul eden mahkeme, sanık ile şikayetçi tarafı dinledikten sonra dosyayı karara çıkardı. Mahkeme, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 136/1 maddesi uyarınca “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçundan sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Emsal Niteliğinde

İzmir Barosu’ndan yapılan açıklamada, meslektaşlarının bilgilerini kullanarak suç işleyen tüm şüphelilerin peşinde oldukları vurgulandı. Birçok dosyanın takipsizlikle sonuçlandığı bir dönemde gelen bu kararın önemine dikkat çekilen açıklamada, “Baromuza bildirilen tüm dosyaların takipçisiyiz. Borca veya uzlaşmaya ilişkin para istenerek gönderilen mesaj içeriklerinin mutlaka teyit edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu davanın, diğer mağduriyetlerin yaşandığı soruşturma ve yargılamalara emsal olmasını bekliyoruz' denildi.

Kritik Uyarı

Yetkililer, avukat, uzlaştırmacı veya adliye personeli olduğunu iddia ederek telefonla ya da mesaj yoluyla para talep eden kişilere itibar edilmemesi, bu tür durumların derhal kolluk birimlerine veya ilgili barolara ihbar edilmesi konusunda kamuoyunu uyardı.