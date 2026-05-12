Son Mühür/ Beste Temel- AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Karşıyaka Stadı’nın yılan hikayesine dönen yapım süreciyle ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı hedef aldı. Kırkpınar, stadın akıbeti hakkında sürekli değişen açıklamalara tepki göstererek, yerel yönetimi tutarsızlıkla suçladı. Nisan ayında "10-15 güne başlıyoruz" denilmesine rağmen hala somut bir adım atılmadığını belirten Kırkpınar, ortaya atılan mazeretlerin inandırıcılığını yitirdiğini savundu.

"Muğlak ifadelerle İzmirliyi oyalamayın"

Kırkpınar, son dönemde sıkça duyulan “ihale aşaması”, “mimar çalışıyor” ve “çizimler sürüyor” gibi söylemlerin süreci geçiştirmekten başka bir işe yaramadığını söyledi. "Laf cambazlığı yaparak İzmirlinin aklıyla alay etmeyi bırakın" diyen AK Partili vekil, dün verilen sözlerin bugün unutulmasının siyasi etikle bağdaşmadığını ifade etti. Kırkpınar’a göre, sürekli değişen tarihler ve bahaneler halk nezdinde ciddi bir güven kaybına yol açmış durumda.

"Çivi dahi çakılmadı"

İzmir halkının boş vaatlerden yorulduğunun altını çizen Yaşar Kırkpınar, siyasetçinin en büyük sermayesinin güvenilirlik olduğunu hatırlattı. Ortada sürekli bir proje ve çizim lafı döndüğünü ancak sahada tek bir çivi dahi çakılmadığını belirten Kırkpınar, "İnsanlar artık maket veya bilgisayar çizimi değil, somut, bitmiş iş görmek istiyor. Maalesef ortada sadece laf var, icraat ise sıfır" dedi.

"Sınıfta kaldınız"

Açıklamasının sonunda yönetimin samimiyetini sorgulayan Kırkpınar, bir gün "başlıyoruz" deyip ertesi gün sürecin hala proje aşamasında olduğunun söylenmesini "başarısızlık" olarak nitelendirdi. İzmir’in artık şov dünyasından çıkıp gerçek hizmetle tanışması gerektiğini söyleyen Kırkpınar, tutulmayan sözlerin hesabının halk tarafından sorulacağını belirtti.