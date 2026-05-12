SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir’de 23 yaşındaki Hatice Öncü’nün estetik ameliyatı sonrası şüpheli ölümü ile ilgili yankılar sürüyor. Son Mühür, skandallarla anılan o özel hastanenin geçmişini mercek altına aldı. Söz konusu hastane ile ilgili şikayet platformlarında “vezne dayatması” ve “usulsüz ücret” iddiaları bugüne kadar görmemezlikten gelinmiş. Hatice’nin ölümü bir kaza mı, yoksa göz göre göre gelen bir ihmaller zinciri mi? sorusuna yanıt aranıyor. Adli Tıp'tan gelecek rapor olayın tüm çıplaklığını ortaya koyacak.

İddialar Vahim

Son Mühür'ün ulaştığı arşiv kayıtları ve şikayet analizleri, Hatice’nin ailesinin yaşadığı 'vezne krizinin' hastanede bir "yönetim kültürü" haline geldiğini kanıtlar nitelikte. Hastane hakkında son yıllarda yapılan ve yetkililerin dikkatine sunulan şikayetlerin ortak noktaları şok yarattı.

Şikayetler Hep Aynı

Şikayet sitelerinde yer alan onlarca kayıtta, hastaların sigortalı olmalarına rağmen "operasyon farkı" adı altında yasal sınırların çok üzerinde ek ücretlere zorlandığı, itiraz edenlerin ise "dosya açmama" tehdidiyle karşılaştığı iddia ediliyor. Hatice can çekişirken ailenin önüne sürülen vezne iddiası, daha önce acil vakalarda da uygulandığı, 'Ödeme onayı gelmeden sedye hareket etmiyor" yorumlarının şikayet platformlarda defalarca paylaşıldığı görülüyor.

Denetim Mekanizması Yok?

Hatice Öncü’nün vefatı, sağlık sistemindeki denetimsizlik boşluğu da gözler önüne serdi. Vatandaşların yıllardır feryat ettiği bu usulsüzlük iddiaları bugüne kadar neden ciddi bir yaptırımla sonuçlanmadı? İl Sağlık Müdürlüğü ve SGK denetçileri, bu "ticarethane" mantığına neden dur demedi? soruları kamuoyunda sorgulanıyor. Hatice’nin ameliyat masasında uyanamaması bir tıbbi komplikasyon olabilir, ancak fenalaşan bir hastanın tam teşekküllü bir merkeze sevki için 24 saat beklenmesi hiçbir tıbbi protokolle açıklanamaz eleştirileri gelmeye başladı.

