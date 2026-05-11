Son Mühür / İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde, kentin deprem direncini artırmak adına kritik öneme sahip olan mikrobölgeleme etüt çalışmalarıyla ilgili yeni bir çalışma gündeme geldi. Konak ve Bayraklı ilçelerini kapsayan dev bütçeli imar planı protokolü, komisyonların müdahalesiyle 190 milyon TL + KDV bedeline düşürülerek oy birliğiyle kabul edildi. Meclis toplantısında projenin maliyeti ve belediye iştiraki Ege Şehir Planlama A.Ş. üzerinden yürütülme yöntemi üzerine sert tartışmalar yaşanırken, muhalefetin "şişirilmiş rakam" eleştirileri ve geçmişteki İZBETON deneyimleri üzerinden yaptığı uyarılar gündeme damga vurdu. Rapor oy birliğiyle kabul edildi.

“Titizlikle incelenmelerini bekliyoruz”

“Bu üçüncü indirime gittiğimiz gündem maddesi” sözleriyle söz konusu rapor hakkında açıklamalarda bulunan AK Partili meclis üyesi Nail Kocabaş, “Daha önce de bu konuda teknik hesaplamalarda genel müdürlük imzasıyla gelen bu rakamlarda düşüşe gidiyoruz. Burada da rakamı 40 ila 50 milyon lira aşağıya çekerek yaptık. Bu konuda bize gelecek hesapların titizlikle incelenmesini bekliyoruz. Yapı denetimle ilgili gönderdiklerinde de aynı şey oldu. Daha önce rakamların şişirilmiş olduğunu gördük, komisyonda bunu değerlendirdik ve istişare edip oy birliği verdik” dedi.

“Detaylı olarak bilgilendirilmeli”

“Bu protokolle ilgili çok olumsuz acı bir deneyimimiz var. İZBETON ile ilgili acı bir süreç var” sözleriyle açıklamalarda bulunan AK Partili Uğur İnan Atmaca, “İZBETON gerek Gaziemir Aktepe Emrez’de gerek Örnekköy’de bina yapmak üzere bu meclisten onay alarak işin yüklenicisi haline geldi. Normal şartlarda ihaleye çıkmamız lazımdı ama kanun koyucu ‘Vatandaşın canı malı risk altındaysa herhangi bir ihaleye gerek kalmaksızın meclisten onay almak şartıyla protokol şartıyla bu işleri yapabilirsin’ diyor. İZBETON’da yaşadığımız süreci biliyoruz. Burada da aynı sorun olduğunu iddia ediyorum. Ege Şehir ile bizim protokol yapabilmemiz için Konak ve Bayraklı’nın bütününü değil, riskli alanlar varsa protokol yapabiliriz. Ancak bu iki ilçenin tamamıyla ilgili böyle bir protokol yapma şansımız yok. Bayraklı ve Konak için hazırlanan protokolün bilgi notu işinin belediye iştiraki tarafından hazırlandığı anlaşılmaktadır. Neden belediye şirketine işin verildiği detaylı bilgilendirilmeli. Belirtilen tutarda hangi çalışmaların yapılacağı, kaç sondaj yapılacağı, derinliklerin ne kadar olacağı belirtilmemiş. Üniversitelerden ve akademisyenlerden destek alınmış ama bu projede akademisyen talep edilmemiş. Bu hususun da irdelenmesinde fayda var. Teknik şartnamede yer alan ödeme yüzdesi yüzde 10 belirlenmiş ancak ilerlemenin bunun altına kaldığında yüzde 10’luk ödeme yapması gerekiyor. Aradaki fark belediyenin önden ödeme yapmasına yol açabilir. Teknik şartnamede avans ayrıcalıklarına yer verilmemiş. Bu husus açıklığa kavuşmalı” dedi.

Karşıyaka’da yapılan mikrobölgeleme çalışmasında 2024 yılında 74 milyon 200 bin lira ödeme verildiğini belirten Atmaca, “Karşıyaka’da yapılan çalışmanın alan sınırı baz alındığında Konak Bayraklı ilçelerine oranla 2.1 kat küçük olduğu ifade edilmiş ve Bayraklı Konak işinin güncellemelere göre yaklaşık 283 milyon 200 bin lira mal olacağı belirtilerek Ege Şehir’in yapması durumunda 200 milyon liraya yapılacağı belirtilmiştir. Yapılan değerlendirmelerde yeni yapılacak şeffaf hesaplama değerlendirildiğinde belirtilen rakamın altında bu işin yapılacağı değerlendirilmektedir. Ayrıca teknik şartnamede yer alan koordinatör ve ofis mühendisi başlıklarında yer alan tanımların aykırı olduğuna yer verilmiştir. Bu konuda aleyhte görüş bildirdim” mesajı verdi.

“Ege Şehir Planlama güzel işler yapıyor”

CHP’li meclis üyesi Candaş Yeter, “6306 sayılı yasada ‘riskli alan ya da yapı’ diye bir sınır yok. Önergenin oy birliğiyle gelmesi doğru. Ayrıca Ege Şehir planlama çok güzel işler yapmakta ve Karşıyaka’da mikrobölgeleme çalışmalarını ilerletiyor” dedi.

CHP’li meclis üyesi Yağmur Yurdakul Özkan, “Ege Şehir Planlama kar amacı gütmemeye çalışıyor. Dışarıdan başka bir kurum yapsa daha yükseğe yapacağı değerlendiriliyor. Bunun gözaltına alınması gerektiği ve haksızlık yapılmaması gerektiğini düşünüyorum” mesajı verdi.

Son olarak Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır da “Mikrobölgeleme çalışması ile İZBETON çalışması arasında ilinti kurulması inandırıcı gelmiyor insana” diye konuştu.