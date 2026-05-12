Karşıyaka son hafta son salisede mucizevi bir şekilde Süper Lig'de kaldı. Karşıyaka'da yönetim olağan mali genel kurulun tarihini açıkladı. Yeşil-kırmızılılarda ilk tarihi 22 Mayıs olarak belirlenen mali genel kurulun 2 Haziran'da Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Haciz şoku bir yandan, gitme-kalma maçları bir yandan derken Başkan Cicibaş isyanını şu sözlerle belirtti:

"Geçtiğimiz hafta, özellikle basketbol takımımız açısından sezonun en kritik virajlarından birine girilmiş olması nedeniyle, takımın ve teknik ekibin konsantrasyonunun bozulmaması adına birçok konuyu kamuoyuyla paylaşmamayı tercih ettik.

Ancak bugün gelinen noktada bilinmelidir ki yalnızca saha içinde değil, saha dışında da çok ağır bir mücadele verilmektedir. Karşıyaka Spor Kulübü’nden alacaklı olan eski çalışanlar, eski sporcular ve kamu kurumları, sezon başından beri haklı olarak alacaklarını tahsil etme yoluna gitmiş, icra yöntemini kullanmayı tercih etmişlerdir.

Liglerin başlangıcı ve süren sportif mücadelenin hiçbir şekilde zarar görmemesi adına kimseyle paylaşım yapılmamıştır"

Hiçbir yöneticinin sorumluluktan kaçmadığını belirten Cicibaş,

"Tekrardan sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte alacaklarını tahsil edebilmek adına icra yolunu tercih etmişlerdir. Bu kapsamda, kulübümüzün imza yetkililerine; hem iş yerlerine hem de ev adreslerine icra işlemleri gönderilmiştir.

Karşıyaka Spor Kulübü Tüzüğü ve yürürlükteki kamu mevzuatlar gereği, spor kulüplerinde imza yetkisine sahip kişiler kulübün mali yükümlülüklerinden şahsen de sorumlu tutulmaktadır. Bütün bunlara rağmen, bugüne kadar hiçbir yönetici arkadaşımız sorumluluktan kaçmamış, 'Önce Karşıyaka' diyerek mücadele etmeye devam etmiştir.

Çünkü bizler için mesele makam değil, Karşıyaka’nın ayakta kalmasıdır. Belki kolay olan susmak, geri çekilmek, hiçbir risk almamaktı. Ama biz, bütün maddi ve manevi yüküne rağmen Karşıyaka’yı sahipsiz bırakmamayı tercih ettik.

Bugün yaşanan tablo; yalnızca bir yönetimin değil, yıllardır biriken ekonomik yüklerin, yanlış bütçelerin ve sürdürülemez yapının sonucudur. Buna rağmen formanın, armanın ve Büyük Karşıyaka Taraftarı’nın mücadelesi son saniyeye kadar devam edecektir" diye ekledi.