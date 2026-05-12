Karşıyaka için mucize gerçekleşti. Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde son hafta son salise bir galibiyetle kümeden düşmeyen Karşıyaka'ya büyük destek sağlayan Mesut Sancak, takımı kutladı. 18 milyon TL gibi oldukça yüksek tutarı Karşıyaka'ya karşılıksız veren Sancak yeşil-kırmızılılara 200 bin dolar ligde kalma primi de vereceğini açıklayarak;

"Yaşasın Karşıyaka! Muhteşem bir maça tanık olduk. Karşıyaka’mız mücadeleyi hiç bırakmadı. Hep birlikte inanmıştık ve işte Karşıyaka’mız bileğinin ve yüreğinin hakkıyla, Bursaspor’u son saniye basketiyle 84-82 yendi ve Süper Lig'de kalmayı başardı. Bu müthiş bir başarı hikayesidir.

Başkan Aygün Cicibaş’ı, Ahmet Kandemir hocamızı, kaptanımızı, tüm oyuncularımızı, emek veren herkesi, sevgili taraftarlarımızı kalpten kutluyor, ayakta alkışlıyorum. Karşıyaka’mızla, gurur duyuyoruz. Karşıyaka’mızı çok seviyoruz. Yolu açık olsun" ifadelerinde bulundu.

Galibiyet primi iki katında!

Mesut sancak konuşmasına şöyle devam etti:

“Folkart Ailesi ile Mesut ve Metin Sancak, daha önce açıkladıkları galibiyet primini iki katına çıkararak 200 bin dolara yükseltmiştir. Kulübümüzün eski başkanlarından Sayın İlker Ergüllü de vaat ettiği primi artırarak 100 bin dolara çıkarmıştır. Bu zorlu süreçte hiçbir koşul gözetmeksizin kulübümüzün yanında duran Folkart Ailesi’ne, Mesut Sancak ve Metin Sancak’a ve Sayın İlker Ergüllü’ye camiamız adına sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Ve elbette; bu kulübün gerçek gücü olan, hiçbir karşılık beklemeden seven, son ana kadar desteğini esirgemeyen, evinde, iş yerinde, sokakta ve hayatın her anında kalbi Karşıyaka için atan Büyük Karşıyaka Taraftarı’na ve tüm Karşıyakalılara sonsuz teşekkür ederiz. Birlikte inanıyor, birlikte mücadele ediyoruz"