Metropol ilçelerdeki arazilerin tükenmesi ve inşaat firmalarının yönünü lüks projelere çevirmesi, alt gelir grubunu şehrin uzak çeperlerine itmeye devam ediyor. Yayımlanan güncel konut fiyatları raporu, il genelindeki gayrimenkul dengesizliğini tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Raporun sonuçlarına göre İzmir'in en uygun fiyatlı konut barındıran ilçesi Bayındır olarak açıklandı. Tarım ve hayvancılıkla geçinen Bayındır'da ortalama ev fiyatları 1 milyon 735 bin TL bandında tutunmaya çalışıyor. Çeşme'nin Çakabey Mahallesi ise İzmir'in en pahalı bölgesi unvanını kimseye kaptırmıyor. Lüks villaların milyonlarca liraya kapışıldığı sahil bandına karşılık, Bayındır sokaklarındaki kerpiç veya yığma binalar asgari ücretlinin tek barınma umudu.

KUZEY VE GÜNEYDEKİ UCUZ İLÇELER

Şehir merkezindeki yüksek enflasyondan kaçan İzmirliler için harita üzerinde sadece birkaç makul seçenek kaldı. Geçmiş yıllara dayanan veri endeksleri de bu gerçeği perçinliyor. Bergama, ikinci el ve sıfır binaların harmanlandığı yapısıyla İzmir'in en ucuz bölgeleri arasında sürekli olarak kendine yer buluyor. Listeye güneyden katılan Ödemiş ve Tire, tarım arazilerinin ortasındaki mütevazı binalarıyla dar gelirli vatandaşın sığınacağı bir diğer liman konumunda. Endüstriyel gelişimin hızlandığı Torbalı ise hem yatırım potansiyeli taşıması hem de nispeten ulaşılabilir konut etiketleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Banka kredilerinin kesildiği bir ortamda, bu ilçelerdeki eski yapıların tamamı peşin parayla el değiştiriyor.

SIRALAMANIN DİBİNDEKİLER

Güncel raporlar, fiyatların en düşük olduğu ilçelerin sıralamasını da ortaya koyuyor. Bayındır'ı takip eden ilçelere bakıldığında; Bergama'da konutların 2 milyon 428 bin TL, Kiraz'da 2 milyon 455 bin TL ve Beydağ'da 2 milyon 576 bin TL ortalamasıyla satıldığı görülüyor. Buca 2.568.000 TL, Torbalı 2.590.000 TL ve Karabağlar 2.736.000 TL ortalama rakamlarla bu ucuzluk listesinin alt sıralarında yer buluyor. Fiyatların 3 milyon bandını aştığı Kemalpaşa (3.046.000 TL), Konak (3.096.000 TL) ve Menemen (3.169.000 TL) gibi ilçeler ise orta gelir grubunu bile zorlayan bir yapıya bürünmüş durumda. İzmir piyasasında makas açıldıkça, merkezin lüks yüzü ile kırsalın zorunlu barınma mücadelesi birbirinden giderek kopuyor.