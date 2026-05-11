İzmir'de dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken, İzmir'in gündeminden düşmeyen soruşturmada sabah saatlerinde gerçekleştirilen gözaltı işlemlerinde yer alan isimler eski yönetim kurulu üyelerinden oluştu. Gözaltına alınan isimler arasında; Tunç Soyer’in danışmanlarından ve İZDOĞA’nın eski Yönetim Kurulu Başkanı Güven Eken ile İZDOĞA’nın eski genel müdürü Özkan Baturu yer aldı. Cumhuriyet Savcısı'nın, Eken ve Baturu’yu tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği öğrenildi. Dikkat çeken iki tutuklama talebi daha geldi. Halen tutukluluğu devam eden İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve yeni göz altına alınan İZBETON eski Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Şimşek’in de tutuklanması talep edildi.

Mahkemeden karar çıktı!

Mahkeme tarafından verilen karar çerçevesinde; Güven Eken, Heval Savaş Kaya, Hüseyin Şimşek tutuklandı. İZDOĞA’nın eski genel müdürlerinden Özkan Baturu'nun ise adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.