Ege Üniversitesi İzmir'in neresinde sorusu özellikle YKS tercih dönemlerinde ve yeni öğrencilerin şehre ilk geldiği günlerde sık sık karşımıza çıkıyor. Üniversitenin merkez yerleşkesi, İzmir’in en kalabalık merkez ilçelerinden birinin tam kalbinde konumlanmakta.

Ege Üniversitesi hangi ilçede?

Ege Üniversitesi merkez yerleşkesi İzmir’in Bornova ilçesinde yer alıyor. Daha spesifik konumuyla Erzene Mahallesi sınırları içinde bulunan kampüs, 3.450 dekarlık geniş bir araziye yayılıyor. İzmir-Ankara-İstanbul karayollarının birleştiği kavşak noktasındaki bu konum, üniversiteyi şehrin en kolay ulaşılan akademik adreslerinden biri haline getiriyor.

Bornova, İzmir’in nüfus bakımından üçüncü büyük ilçesi konumunda. Yaklaşık 452 bin kişilik nüfusuyla ilçenin sosyal yaşamı büyük ölçüde Ege Üniversitesi öğrencileri etrafında şekilleniyor. Forum Bornova AVM, Küçükpark, Kazım Dirik gibi popüler noktalar da kampüsün yakınında konumlanıyor.

Ege Üniversitesi'ne nasıl gidilir?

Kampüse ulaşım son derece kolay. İzmir Metrosu’nun Fahrettin Altay – Evka 3 hattındaki iki istasyon, doğrudan üniversiteye giriş sağlıyor. Bornova Hastane istasyonu, Tıp Fakültesi, Hastane, İİBF ve Bilgisayar Mühendisliği binalarının olduğu bölüme açılırken; Ege Üniversitesi istasyonu merkez yerleşke girişine yakın bir konumda yer alıyor.

Belediye otobüsleri için “Bornova Metro” durağı, şehrin pek çok noktasından kampüse ulaşımı mümkün kılıyor. Ayrıca İzmir’in farklı ilçelerinden Bornova’ya gelen dolmuş hatları da öğrencilerin sık tercih ettiği seçenekler arasında. Kampüs içinde ücretsiz ring hatları ile dolaşmak ya da Unibike uygulaması üzerinden bisiklet kiralamak da mümkün.

Ege Üniversitesi'nin diğer yerleşkeleri

Ege Üniversitesi yalnızca Bornova’da değil. Bünyesinde Karşıyaka ve Ödemiş ilçelerinde de fakülteleri bulunuyor. Karşıyaka’daki Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Beslenme ve Diyetetik, Ebelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Odyoloji bölümleri eğitim veriyor. Ödemiş’teki Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde ise Çocuk Gelişimi bölümü öğrenci kabul ediyor.

Merkez yerleşke; 15 fakülte, 9 enstitü, 4 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve pek çok araştırma merkezini bir arada barındırıyor. Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Edebiyat, Fen, Mühendislik, Eğitim ve Spor Bilimleri gibi fakültelerin tamamı Bornova kampüsünde konumlanıyor. Kapalı yüzme havuzundan tenis kortuna, kütüphaneden öğrenci köyüne kadar pek çok olanak da kampüs içinde öğrencilere sunuluyor.