Son Mühür / Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni, Karşıyaka, Torbalı ve Seferihisar ilçesinde yer alan çok sayıda ada ve parseli kapsayan imar uygulamasına ilişkin önemli kararlar aldı. Karşıyaka Belediyesi’nin 2 Nisan 2026 tarihli encümen kararıyla, parselasyon ve dağıtım cetveli planı doğrultusunda yaptığı düzenleme 303 sayılı karar ile kabul edildi. Kararda, Karşıyaka ilçesinin Şemikler mahallesindeki parselin düzenleme alanı içinde yer aldığı belirtildi. Encümen kararında, mahkeme kararına uygun şekilde işlem tesis edildiği, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yeni parselasyon planı ve dağıtım cetvelinin düzenlendiği ifade edildi. Karşıyaka Belediyesi Encümeni tarafından 02 Nisan 2026 tarih ve 303 Sayılı kararla onaylanan 1930 No’lu parselasyon planının, İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından da uygun bulunarak onaylandığı kaydedildi. Kararın, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi hükümleri kapsamında alındığı bildirildi.

Torbalı’da kararlar onaylandı

Yine aynı kararla Torbalı’da Özbey mahallesinde birçok parselde düzenleme yapıldı. Torbalı Belediyesi Encümeni tarafından 26 Mart 2026 tarih ve 04.257 Sayılı kararla onaylanan 2025/2 No’lu parselasyon planının, İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından da uygun bulunarak onaylandığı kaydedildi.

Birçok ada ve parselde düzenleme

Parsel ve adanın en çok düzenlenecek olan ilçesi ise Seferihisar oldu. Seferihisar ilçesi Çolakibrahim Mahallesi’nde birçok ada ve parsel bu düzenlemeyle birlikte imara açıldı. Söz konusu imar planının Seferihisar Belediyesi Encümeni tarafından 16 Mart 2026 tarih ve 487 sayılı kararı ile İzmir Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 2 Nisan 2026 tarih ve 04-301 Sayılı kararı ile onaylandığı ifade edildi. Böylece, Seferihisar ilçesi Çolakibrahim mahallesinde geniş bir alanı kapsayan imar düzenlemesinde yeni aşamaya geçilmiş oldu. Üç ilçe için Plan ve dağıtım cetveli 3194 sayılı imar Kanununa göre; ilgililerin incelemesine sunulmak üzere bir ay süreyle askıya çıkacağı da duyuruldu.