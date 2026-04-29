Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Bakırçay Üniversitesi ile Karşıyaka Belediyesi, İzmir'in eğitim ve kültür hayatını doğrudan etkileyecek bir adım atmıştı. Yapılan son protokolle birlikte , Karşıyaka Örnekköy bölgesindeki Deniz Baykal Kültür Merkezi'nin işletmesi 15 yıl boyunca İzmir Bakırçay Üniversitesi’ne resmen devredildi.

Üstelik bu tahsis için herhangi bir ücret de ödenmeyecek.

Karşıyaka'ya üniversite geliyor

Mesele sadece bir kültür merkezinin el değiştirmesi değil. Asıl mevzu, Karşıyaka sınırları içerisinde kurulması planlanan meslek yüksekokulunun temellerinin atılmış olması oldu. Yani bölgeye sadece sanat değil, ciddi bir akademik hareketlilik de geliyor.

Üniversite ve Karşıyaka'nın bu ortaklığı aslında bir taşla birkaç kuş vurmayı hedefliyor:

Genç nüfusun eğitim imkanlarına ulaşması kolaylaşacak.

Bölgenin sosyal dokusu, dışarıdan gelen bu dinamizmle beraber değişecek.

En önemlisi de oluşacak bu yeni öğrenci nüfusu, karşıyaka esnafınnı ve hizmet sektörünün işlerine doğrudan yansıyacak.

Yeni bir soluk getirecek

Rektör Prof. Dr. Rasim Akpınar da konuya dair net konuştu. Akpınar, burayı sadece bir bina olarak değil, yaşayan bir organizasyon olarak kurguladıklarını ve o şekilde kullanacalarını belirtti. Sanat etkinliklerinden tutun akademik atölyelere kadar her türlü faaliyetin kente yeni bir soluk getireceğini müjdeledi. Rektörün altını çizdiği bir diğer nokta ise yerel ekonomi oldu bu hareketliliğin sürdürülebilir bir ekonomik katkı sunacağından emin rektör Akpınar...