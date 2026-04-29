Son Mühür- İzmir’de yerel yönetim emekçileri, Karşıyaka Belediyesi’nde tamamen kesilen, Buca ve Bayraklı belediyelerinde ise ciddi biçimde budanan sosyal denge tazminatlarına karşı CHP İzmir İl Başkanlığı önünde kitlesel bir eylem gerçekleştirdi. Tüm sendikaların ortak katılımıyla gerçekleşen eylemde, emekçilerin yıllar süren mücadeleyle kazandığı hakların tek taraflı ve keyfi kararlarla ortadan kaldırılmasına sert tepki gösterildi.

Eylem sonrası açıklama yapan Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, yaşananların yalnızca bir ücret kesintisi değil, doğrudan emeğe ve emekçinin onuruna yönelik bir saldırı olduğunu ifade etti. Erdağ, sosyal denge tazminatlarının yerel yönetim emekçilerinin insanca yaşam mücadelesinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, “Bugün yapılan uygulamalar açık bir hak gaspıdır. Emekçinin alın teri üzerinden tasarruf yapılmasına asla izin vermeyeceğiz” dedi.

Ekonomik krizin yükünün her geçen gün daha fazla emekçilerin omuzlarına yıkıldığını belirten Erdağ, belediye çalışanlarının artan hayat pahalılığı karşısında zaten zorlandığını, yapılan kesinti ve kısıtlamalarla bu yükün daha da ağırlaştırıldığını söyledi. “Geçim derdi büyürken, haklarımızın elimizden alınması kabul edilemez. Bu anlayış sosyal belediyecilik ilkeleriyle de bağdaşmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Erdağ, açıklamasında emek mücadelesine yönelik çifte standarda da dikkat çekti. Dün maden işçilerinin haklı direnişine destek veren siyasi aktörlere seslenen Erdağ, “Emek mücadelesi bir bütündür. Dün işçinin yanında olanlar bugün memurun yanında da olmak zorundadır. Sessizlik, bu adaletsizliğe ortak olmaktır” diyerek açık çağrıda bulundu.

Eyleme katılan sendika temsilcileri ve emekçiler, sosyal denge tazminatlarının eksiksiz şekilde geri verilmesi talebini yinelerken, mücadeleyi büyütme kararlılığını da ortaya koydu. Sloganlarla ve ortak açıklamalarla devam eden eylemde, dayanışma vurgusu öne çıktı.

Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, “Bu haklar geri verilene, adil ve kalıcı bir çözüm ortaya konulana kadar alanlarda olmaya devam edeceğiz. Çözüm yolu bulunana kadar eylemlerimizi büyüterek sürdüreceğiz. Haklarımızı alana kadar geri adım atmayacağız” dedi.