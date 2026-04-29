TFF 3. Lig 4. Grup’taki serüvenine Teknik Direktör Burhanettin Basatemür ile şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka, sezonun ilk yarısındaki ivmesini koruyamadı. Yaşanan kritik puan kayıplarıyla zirve yarışından kopan yeşil-kırmızılılar, rotayı Play-Off’a kırmak zorunda kaldı. Ligi üçüncü sırada bitirerek Ayvalıkgücü Belediyespor ile eşleşen İzmir ekibi, deplasmandaki 0-0'ın rövanşında taraftarı önünde 2-0 mağlup olarak havlu attı. Bu sonuçla Karşıyaka, son 8 sezonda 5. kez Play-Off kapısından eli boş dönerek yükselme hayallerini bir kez daha erteledi.

Karşıyaka'nın play-off şansızlığı

2017-2018 sezonunda TFF 2. Lig’e veda eden Karşıyaka, o tarihten bu yana 3. Lig’deki yerini korurken, sergilediği istatistikle dikkat çekiyor. Yeşil-kırmızılılar, bu ligde geçirdikleri son 8 sezonun 5’inde Play-Off oynama başarısı gösterse de her seferinde bir üst lige yükselme kapısından eli boş döndü. Bu süreçteki ilk denemesini 2018-2019’da ligi 4. bitirip Van Spor’a elenerek yaşayan İzmir ekibi, bir sonraki sezon ise tarihinin en dramatik hüsranlarından birine tanıklık etti. 2019-2020 sezonunda finale kadar yükselen Kaf-Kaf, Turgutluspor ile oynanan ve normal süresi ile uzatmaları beraberlikle biten final müsabakasını penaltı atışları neticesinde kaybederek 2. Lig hayallerini bir kez daha erteledi.

Hayal kırıklığı...

Üç sezonluk bir aranın ardından 2023-2024 sezonunda yeniden zirve ortağı olan Karşıyaka, normal sezonu 3. sırada bitirmesine rağmen Play-Off ilk turunda Anadolu Üniversitesi’ne (Eskişehir) 1-0 boyun eğerek turnuvaya veda etti. Takip eden 2024-2025 sezonunda ise ligi ikinci basamakta bitirerek form grafiğini yükselten yeşil-kırmızılılar, Play-Off etabında Muş Spor ile eşleşti. Dış sahadaki golsüz eşitliğin ardından kendi evinde taraftarının önünde 2-1 mağlup olan İzmir temsilcisi, son 8 yıldaki 5. Play-Off serüveninde de makus talihini yenemeyerek taraftarına yine büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.