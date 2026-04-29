Son Mühür- Radyo, İzmir’in trafiğinde ya da evde içeceğinizi yudumlarken arka planda "bana eşlik etsin" diyenlerin hala vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor.

Teknolojinin giderek büyümesine rağmen Türkiye’de her iki kişiden birinin radyo dinlemeyi sürüdürüyor. Artık yalnızca eski tip cihazlardan değil, telefonlarımızdan da tek tıkla her frekansa erişebiliyoruz.

Hit şarkılar, arabesk, keyifli sohbetler her türden bulunuyor

Keyfiniz yerindeyse, son çıkan hit şarkıları kaçırmak istemiyorsanız veya arabesk şarkıların yeri bir başka diyorsanız eğer bu kanallar İzmirlilere eşlik ediyor.

Aynı zamanda sadece müzik değil farklı şeyler de duymak istiyorum diyenler için İzmir'de yaşanan olayları anlatan ve keyifli sohbetler eden kanallar da bulunuyor.

Peki ya, İzmir’de güncel radyo frekansları hangileri? Kaç tane radyo var? İşte 2026 yılı itibarıyla İzmir’de yayında olan en popüler kanallar,

2026 güncel İzmir radyo frekansları

Radyo Ege 92.7 Lider FM 87.5 SlowTürk Radyo 87.7 TRT Radyo 3 88.0 Erkam Radyo İzmir Merkez 88.3 Erkam Radyo Ödemiş 94.5 Erkam Radyo Tire 95.0 Radyo Kordelya 88.5 TRT Nağme 89.8 Radyo 35 89.0 Alem FM 89.3 Show Radyo 89.6 İmbat FM İzmir Merkez 90.0 İmbat FM Dikili 90.1 Diyanet Kur'an Radyo 90.3 Number 1 FM 90.5 Süper FM 90.8 Sputnik Türkiye 91.0 TRT FM 91.2 Dada Radyo 92.2 Meteorolojinin Sesi Radyosu 92.4 Radyo Seymen 93.0 Can Radyo 93.3 Bati Radyo 93.6 İmbat Haber 90.0 Radyo Trio 94.5 TRT Radyo 1 94.7 Radyo Sahil 95.0 A Haber Radyo İzmir Merkez 95.2 - 104.3 A Haber Radyo Bergama 91.0 A Haber Radyo Çeşme 88.8 A Haber Radyo Dikili 105.4 Ege FM 95.4 NTV Radyo 95.7 Number 1 Türk 95.9 TRT Türkü 100.5 Kral FM 96.2 Kordon FM 96.5 Türkiye Polis Radyosu 96.7 Akra FM İzmir Merkez 96.9 Akra FM Bergama 97.0 Akra FM Kiraz 103.3 Akra FM Seferihisar 96.9 Akra FM Tire 103.0 Metro FM 97.2 Joy FM 97.7 Radyo Fenomen 98.0 A Spor Radyo İzmir Merkez 100.02 A Spor Radyo Bergama 87.8 A Spor Radyo Çeşme 92.9 Radyo Bilim 98.6 Diyanet Radyo 98.8 TRT Radyo Haber 94.1 - 100.2 Pal Nostalji 99.3 Radyo Fenomen Türk 99.5 Habertürk Radyo 99.7 Power FM İzmir Merkez 100.0 Power FM Çeşme 95.0 Radyo Ege Kampüs 100.8 Radyo Turkuvaz 101.0 Radyo 7 İzmir Merkez 101.3 Radyo 7 Çeşme 98.6 Radyo 34 101.8

Kafa Radyo İzmir Merkez 102.0 Kafa Radyo Çeşme 101.2 Semerkand Radyo İzmir Merkez 102.3 Semerkand Radyo Tire 102.3 Semerkand Radyo Bergama 102.2 Semerkand Radyo 102.1 Radyo Trafik İzmir 102.5 ST Endüstri Radyo 102.8 Virgin Radio 103.1 Radyo Romantik Türk 103.4 Radyo D 104.0 A Haber Radyo İzmir Merkez 95.2 ve 104.3 A Haber Radyo Bergama 91.0 A Haber Radyo Çeşme 88.8 A Haber Radyo Dikili 105.4 Diyanet Risalet Radyo 104.5 Radyo Sahil Güvenlik İzmir Merkez/ Karaburun 104.7 PowerTürk İzmir Merkez 105.0 PowerTürk Çeşme 105.7 Alem FM İzmir Merkez/ Bayraklı/ Çeşme 105.3 Radyo Viva 105.5 Radyo Gol 105.7 Joy Türk İzmir Merkez/ Çeşme 106.0 Kral Pop Radyo 96.2 CNN Türk Radyo 106.5 Vav Radyo 106.7 Radyo 45'lik 107.0 TRT World Radyo 107.3 24 Radyo 107.06 Radyo Pause 107.9