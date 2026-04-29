Son Mühür- Radyo, İzmir’in trafiğinde ya da evde içeceğinizi yudumlarken arka planda "bana eşlik etsin" diyenlerin hala vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor.
Teknolojinin giderek büyümesine rağmen Türkiye’de her iki kişiden birinin radyo dinlemeyi sürüdürüyor. Artık yalnızca eski tip cihazlardan değil, telefonlarımızdan da tek tıkla her frekansa erişebiliyoruz.
Hit şarkılar, arabesk, keyifli sohbetler her türden bulunuyor
Keyfiniz yerindeyse, son çıkan hit şarkıları kaçırmak istemiyorsanız veya arabesk şarkıların yeri bir başka diyorsanız eğer bu kanallar İzmirlilere eşlik ediyor.
Aynı zamanda sadece müzik değil farklı şeyler de duymak istiyorum diyenler için İzmir'de yaşanan olayları anlatan ve keyifli sohbetler eden kanallar da bulunuyor.
Peki ya, İzmir’de güncel radyo frekansları hangileri? Kaç tane radyo var? İşte 2026 yılı itibarıyla İzmir’de yayında olan en popüler kanallar,
2026 güncel İzmir radyo frekansları
|Radyo Ege
|92.7
|Lider FM
|87.5
|SlowTürk Radyo
|87.7
|TRT Radyo 3
|88.0
|Erkam Radyo İzmir Merkez
|88.3
|Erkam Radyo Ödemiş
|94.5
|Erkam Radyo Tire
|95.0
|Radyo Kordelya
|88.5
|TRT Nağme
|89.8
|Radyo 35
|89.0
|Alem FM
|89.3
|Show Radyo
|89.6
|İmbat FM İzmir Merkez
|90.0
|İmbat FM Dikili
|90.1
|Diyanet Kur'an Radyo
|90.3
|Number 1 FM
|90.5
|Süper FM
|90.8
|Sputnik Türkiye
|91.0
|TRT FM
|91.2
|Dada Radyo
|92.2
|Meteorolojinin Sesi Radyosu
|92.4
|Radyo Seymen
|93.0
|Can Radyo
|93.3
|Bati Radyo
|93.6
|İmbat Haber
|90.0
|Radyo Trio
|94.5
|TRT Radyo 1
|94.7
|Radyo Sahil
|95.0
|A Haber Radyo İzmir Merkez
|95.2 - 104.3
|A Haber Radyo Bergama
|91.0
|A Haber Radyo Çeşme
|88.8
|A Haber Radyo Dikili
|105.4
|Ege FM
|95.4
|NTV Radyo
|95.7
|Number 1 Türk
|95.9
|TRT Türkü
|100.5
|Kral FM
|96.2
|Kordon FM
|96.5
|Türkiye Polis Radyosu
|96.7
|Akra FM İzmir Merkez
|96.9
|Akra FM Bergama
|97.0
|Akra FM Kiraz
|103.3
|Akra FM Seferihisar
|96.9
|Akra FM Tire
|103.0
|Metro FM
|97.2
|Joy FM
|97.7
|Radyo Fenomen
|98.0
|A Spor Radyo İzmir Merkez
|100.02
|A Spor Radyo Bergama
|87.8
|A Spor Radyo Çeşme
|92.9
|Radyo Bilim
|98.6
|Diyanet Radyo
|98.8
|TRT Radyo Haber
|94.1 - 100.2
|Pal Nostalji
|99.3
|Radyo Fenomen Türk
|99.5
|Habertürk Radyo
|99.7
|Power FM İzmir Merkez
|100.0
|Power FM Çeşme
|95.0
|Radyo Ege Kampüs
|100.8
|Radyo Turkuvaz
|101.0
|Radyo 7 İzmir Merkez
|101.3
|Radyo 7 Çeşme
|98.6
|Radyo 34
|101.8
|Kafa Radyo İzmir Merkez
|102.0
|Kafa Radyo Çeşme
|101.2
|Semerkand Radyo İzmir Merkez
|102.3
|Semerkand Radyo Tire
|102.3
|Semerkand Radyo Bergama
|102.2
|Semerkand Radyo
|102.1
|Radyo Trafik İzmir
|102.5
|ST Endüstri Radyo
|102.8
|Virgin Radio
|103.1
|Radyo Romantik Türk
|103.4
|Radyo D
|104.0
|Diyanet Risalet Radyo
|104.5
|Radyo Sahil Güvenlik İzmir Merkez/ Karaburun
|104.7
|PowerTürk İzmir Merkez
|105.0
|PowerTürk Çeşme
|105.7
|Alem FM İzmir Merkez/ Bayraklı/ Çeşme
|105.3
|Radyo Viva
|105.5
|Radyo Gol
|105.7
|Joy Türk İzmir Merkez/ Çeşme
|106.0
|Kral Pop Radyo
|96.2
|CNN Türk Radyo
|106.5
|Vav Radyo
|106.7
|Radyo 45'lik
|107.0
|TRT World Radyo
|107.3
|24 Radyo
|107.06
|Radyo Pause
|107.9