İzmir'in sahil ilçeleri, kuzeyde Bergama-Dikili hattından başlayıp güneyde Selçuk'a kadar uzanan geniş bir yelpazede sıralanıyor. Her biri farklı bir karakter sunuyor; kimi sakin balıkçı kasabası havasını koruyor, kimi gece hayatı ve festivalleriyle ön plana çıkıyor. Toplam 12 sahil ilçesi bu hattı şekillendiriyor.

İzmir'in sahil ilçeleri liste halinde nereler?

Şehrin denize kıyısı olan ilçeleri kuzeyden güneye doğru şöyle sıralanıyor: Dikili, Aliağa, Foça, Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Konak, Karabağlar, Narlıdere, Güzelbahçe, Urla, Karaburun, Çeşme, Seferihisar, Menderes ve Selçuk.

Dikili, İzmir'in en kuzeyindeki sahil ilçesi. Midilli Adası'nın karşısında uzanan turkuaz suları ve beş mavi bayraklı plajıyla biliniyor. Çandarlı Kale önü ve Bademli'nin karşısındaki Kalem Adası en çok tercih edilen noktalar.

Aliağa ise sanayi yapısının yanında polis plajı ve askeri tesis sahilleriyle yerel halkın yaz boyunca uğrak adresi.

Foça, dar sokakları, taş evleri ve fok kolonisiyle hatırlanıyor. Antik dönemde Phokaia adıyla anılan ilçe, SİT alanı statüsü sayesinde mimari dokusunu büyük ölçüde koruyor. Yeni Foça ile arasındaki Mersinaki koyları yaz aylarının vazgeçilmezi.

İzmir'in sahil ilçeleri arasında en popüler tatil rotaları hangileri?

Çeşme, 30 kilometrelik kıyısı ve Alaçatı'nın yel değirmenleriyle ünü sınırları aşmış durumda. Dünyaca tanınan rüzgâr sörfü merkezi konumundaki Alaçatı, yıl boyunca uygun rüzgâr koşulları sunuyor.

Urla, Çeşme'ye giden hattın en zengin gastronomi durağı. Antik Klazomenai kalıntıları, üzüm bağları, zeytinyağı tadımları ve sanatçı evleriyle bambaşka bir profil çiziyor. Çeşmealtı sahili ve Karantina Adası bu ilçenin imzaları.

Karaburun, İzmir'in en az nüfuslu ilçesi olmasına rağmen en bakir koylara sahip. Mordoğan beldesindeki Ayıbalığı Koyu, dalgıçlar arasında ünlü.

Seferihisar, 49 kilometrelik sahili ve 13 mavi bayraklı plajıyla Türkiye'nin mavi bayrak rekortmeni. Sığacık Limanı çevresinde Cittaslow konseptiyle yavaş yaşam felsefesini yaşatıyor.

Menderes sınırlarındaki Gümüldür ve Özdere, mandalina bahçeleri arasından denize uzanıyor. Selçuk'un Pamucak Plajı ise en güneydeki halk plajı olarak biliniyor. Güzelbahçe ve Narlıdere ise şehir merkezine en yakın sahil duraklarını oluşturuyor.