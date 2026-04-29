Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de tansiyon giderek artıyor.

Belediyelerde yaşanan ödeme krizi işçi ve memurların alacaklarını etkilemeye devam ediyor. Haftalardır TİS sürecinde yaşanan tıkanıklık nedeniyle memurlar ve memurların örgütlü olduğu Tüm Yerel Sen, Tüm Bel Sen ve Birlik Yerel Sen’e bağlı İzmir şubeleri Bayraklı, Buca ve Karşıyaka Belediyeleri önünde eylem ve basın açıklaması yapıyordu. Pazartesi günü ise süreç yeni boyut kazandı, kriz CHP İzmir İl Başkanlığı’na taşınmıştı.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile sendika yönetimi görüşme yapmıştı. CHP’li Güç’ün belediye başkanları ile görüşüp arabulucu olacağı ifade edilmişti.

Daha sonra gözler CHP’li Güç’ten gelecek somut geri dönüşe çevrildi.Ancak CHP ve belediye başkanlarının görüşmesinden olumlu sonuç çıkmayınca memurlar ve sendika yönetimi bugün Kültürpark’ın Basmane Kapısı’nda toplanarak CHP İzmir İl Başkanlığı’na yürüyor.



CHP İzmir İl Başkanlığı’nın binası önünde de memurların eylemlerine devam etmesi bekleniyor.