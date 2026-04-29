SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Son Mühür’ün gündeme getirdiği ve belediyenin kritik koltuğunda oturan Yapı Kontrol Müdürü Umut Akbal’ın, Karabağlar belediyesi kentsel dönüşüm projesine talip olan SAMPAŞ Holding’te 10 yıl yöneticilik yaptığı ortaya çıkması gündeme bomba gibi düşmüştü. "Eski mesai arkadaşlığı" ilişkisinin ortaya çıkması üzerine Akbal, profesyonel özgeçmişinin yer aldığı LinkedIn sayfasını kapatarak olayı unutturmaya çalıştı. AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu, meclis tutanaklarına geçen konuşmasında, "İzmir'de tecrübesi olmayan bu şirket ile belediye arasındaki organik bağ nedir?", "Bu şirketin belediye içindeki imtiyazı nereden geliyor?, Kimler bu yolu açıyor?"diye sorduğu sorular yanıt bulmamıştı. SON MÜHÜR'ün haberinden sonra katıldığı televizyon programında Eroğlu', Karabağlar Belediyesi kentsel dönüşüm bütçesi üzerinden milyonluk 'Naylon' fatura vurgunu yapıldığı iddiasında bulundu.



Kesilen Faturaları Gösterdi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Karabağlar AK Parti Grup Başkan Vekili Fırat Eroğlu, katıldığı televizyon programında zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Karabağlar Belediyesi'nin kentsel dönüşüm üzerinden milyonluk bir para trafiği oluşturduğunu öne sürerek, “naylon fatura” iddiasını gündeme taşıyan Eroğlu, 'Biz yaklaşık 2024 1 Nisan'da göreve başladık. Biz göreve başladıktan sonra hiçbir zaman negatif bir başlangıç veya bir arayışta değildik. Fakat Bizim geçen dönemde bu kentte yine ilçede ben hem de Büyükşehir'de, belediye meclis üyesiydim. Muhittin Başkan'a da yaklaşımımız aynıydı. Bizim Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından bizim kendi iştirakımız olan Karabağlar Belediyesi Spor A.Ş.'nin belediyeye kestiği faturanın içerik kısmıdır" diyerek SAMPAŞ Holding'e kesildiğini iddia ettiği bir fatura belgesini gösterdi ve "Bu belge de O faturaları kabul eden kişi Bizim Kentsel Dönüşüm ve Yapı Kontrol Müdürümüz." dedi.

Doğrudan İhale



Şok açıklamalarda bulunan Fırat Eroğlu,'Şimdi belediyelerde biliyorsunuz ihale kanunları vardır. İhale kanunları çerçevesinde Doğrudan temin limiti vardır. Pazarlık usulü yada Ekap üzerinden kamuya açık ihale yapabilirsiniz. 21B, 22 D'de oradan teminler vardır. Bizim her zaman tavsiye ettiğimiz en şeffaf açık ihaledir. Ama Belediyemizin İştirak şirketleri var bir de. Bu iştirak şirketleri sizin ailenizde bir şirketi olan birisi varsa herkesin etrafında vardır. Nasıl bireysel olarak şirketinizde siz istediğiniz yerden alışveriş yapabilirsiniz bir ihale yapmanıza gerek yok. Bizim belediye iştiraklerimiz da Anonim şirkettir. Ve ihalesiz istediği yerden istediğini alabilir' dedi.

SAMPAŞ Holding'e Milyonluk Para Akışı

Programda önemli açıklamalarda bulunan Eroğlu, 'Eğer bu SAMPAŞ Holding şunu yapsaydı; Biz bunu belediyeden ihaleye çıkarsaydık, buna herkes girebilirdi. Ki bu verilen iş bu arada belediyenin uhdesinde kalan bir iş değil. Tamamen para sormak için yapılan bir iş. Bu kentsel dönüşümle kesilen fatura, halkın planı yapılan alan içerisinde. kendi haklarıyla yapacağı bir dönüşümdür. Belediye bu alana 'Proje üretiyormuş gibi faturalar kestirip bir para akışı sağlıyor bu şirkete de. Bu şirket, belediyenin iştirakına faturayı kesiyor, belediyenin iştiraki da (A.Ş olan iştirak da) bizim kentsel dönüşüm müdürlüğümüze kesiyor. Ve kentsel dönüşüm müdürümüz de daha önce bu şirkette 10 sene çalışmış.Kendi kariyer hesabında yazıyor'dedi.



Naylon Faturalarla Ödeme Yapmışlar



Programın en çarpıcı bölümünde Fırat Eroğlu, 'Ve bu 29 milyon 100 bin TL'lik fatura bu işin sadece bir kısmı. İçerisinde küçük bir maket var. Makete 4,5 milyon yazmışlar. 4,5 milyon! Ve sizin paranız, bizim paramız, halkın parası, hemşehrilerimizin parası.. Ama kadın sığınma ev yapmaya gelince yapmazlar. Ama bu işte SAMPAŞ Holding gibi şirketlerle 'Naylon' diyorum bakın. Naylon diyorum ve bunu da altın çiziyorum. Orada yapılan fatura kesilen iş tamamen belediyenin uhdesinde kalmayan bir işin faturası. Belediye ile iş bağı olmayan bir işin faturası. Kendi kendilerine bir fatura kestirip, harcama yapıyorlar. Harcamada 'şişirilmiş bir harcama'. Harcama ihale kapsamına zaten sokmamak için, direkt bu adamlara vermek için de, belediyenin iştirak A.Ş. şirketini kullanıyorlar. Önce oraya fatura kesiliyor. Oradan da bizim belediyemize kesiliyor malesef ve bu Sampaş Holding denen şirket de web sitesinde, hem Instagram'ında hem Twitter hesabında da 'Karabağlar Belediyesiyle iş yapıyoruz' diye paylaşımları da var' diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eroğlu'nun Karabağlar Belediyesi'nin kentsel dönüşüm üzerinden milyonluk bir para trafiği oluşturduğunu öne sürerek, “naylon fatura” iddiasını gündeme taşıması siyaset dünyasında yeni bir tartışmanın kapısını açtı.