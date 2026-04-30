Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka ile Bayraklı arasında bağlantı kuran Yeni Girne Yaya Üst Geçidi'ni tamamlayarak hizmete açtı.

Örnekköy, Soğukkuyu ve Postacılar mahallelerini birbirine bağlayan hat üzerindeki yaya güvenliğini artıran üst geçit aynı zamanda çevredeki trafik akışını da düzenledi.

İnşa edilen üst geçit 50 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde ve 5 metre yüksekliğinde tasarlandı. Projede 4 yürüyen merdiven ve 2 asansör yer alıyor. Girne Bulvarı üzerindeki ayakları Yeni Girne Pazaryeri ve Öğretmenler Parkı'na uzanan üst geçit hastane, okul ve pazar gibi noktalara erişimi daha güvenli bir hale getirdi.

Daha önce üzücü kazalar yaşanmıştı

Örnekköy Mahallesi Muhtarı Avni Yüksel, bölgede daha önce yaşanan üzücü kazalara ve trafik karmaşasına değinerek duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Yıllardır bu köprünün yapılması için beklediklerini belirten Yüksel, "Yeni Girne Bulvarı trafiğe açıldığında o bölge tam bir kördüğüm halini almıştı. Başkanımız Cemil Tugay göreve gelir gelmez bu işe el attı ve mahallemiz rahat bir nefes aldı" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar da üst geçidin günlük hayatlarını ciddi ölçüde kolaylaştırdığını vurguladı. Soğukkuyu semtinde yaşayan Elmas Arslan, pazar alışverişi sonrası karşıdan karşıya geçmenin eskiden eziyet olduğunu belirterek yürüyen merdivenler sayesinde artık çok rahat ettiklerini söyledi.

"Çok yerinde bir hamle"

Ahmet Hacıibrahimoğlu ise trafik ışıklarının zaman zaman arızalanmasıyla yaşanan tehlikelerin bu yatırımla geride kaldığını belirtti. Çevre sakinlerinden Atilla Mıhçı da özellikle yaşlıların ve çocukların yaşadığı zorlukların çözüldüğünü belirterek, hizmetin çok yerinde bir hamle olduğunu sözlerine ekledi.

